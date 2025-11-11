Haberler

Erzurum'da 16 Güvenlik Görevlisi İçin Kura Çekimi Yapıldı

Erzurum'da 16 Güvenlik Görevlisi İçin Kura Çekimi Yapıldı
Güncelleme:
KPSS ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan 16 yeni güvenlik görevlisi için kura çekimi gerçekleştirildi. Adaylar kendi görev yerlerinin kuralarını çekti ve yarından itibaren görevlerine başlayacaklar.

Kpss ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan 16 yeni güvenlik görevlisi için kura çekimi yapıldı. Adaylar kendi görev yerlerinin kurasını kendileri çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne KPSS ile 16 güvenlik görevlisi atandı.

GSİM atanan 16 güvenlik görevlisi için bugün kura çekimi yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Levent Çakmur, Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar ile Personel Şefi Halit Erden'in katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde adaylar görev yapacakları kuraları çekti. Aşkale, Kandilli, Olur, Narman, Horasan, Tekman, Hınıs ve Uzundere'de görev yapacak olan Güvenlik görevlisi yarından itibaren yeni görev yerlerinde mesaiye başlayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Yeni güvenlikçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz. Artık bundan böyle bu 16 arkadaşımız bizim mesai arkadaşımız oldu. Kurumuza hayırlı olsun" dedi. - ERZURUM

500

