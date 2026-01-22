Erzurum'a Çin'den kardeş şehir

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Jiang Xuebin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Erzurum'un tarihi ve kültürel birikimi, turizm ve spor altyapısı, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile sanayi ve yatırım alanlarındaki imkanları kapsamlı şekilde ele alındı. Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük illerinden biri olduğunu belirterek, ilin tarih, turizm ve spor şehri kimliğiyle öne çıktığını ifade etti.

Büyükelçi Jiang Xuebin ise Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in stratejik liderliğinde her alanda olumlu bir ivme kazandığını vurguladı. Yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin ikili ilişkilerin önemli bir boyutunu oluşturduğunu belirten Büyükelçi, Erzurum ile kültür, turizm, eğitim, akademik çalışmalar, tarım ve yatırım alanlarında daha fazla somut iş birliği geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, Erzurum ile Çin'in Harbin şehri arasında yürütülen kardeş şehir ilişkileri kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi; kış turizmi, buz ve kar etkinlikleri ile kültürel organizasyonlar alanında ortak projeler ele alındı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri, somut iş birliğinin artırılması ve kurumsal temasların sürdürülmesi yönündeki mutabakatla sona erdi. - ERZURUM