Erzincanlı izciler Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinliğine katıldı

Türkiye İzci Federasyonu Diyanet Erzincan izcileri, izci lideri hocalarla birlikte Sarıkamış Şehitleri'nin 110. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allah-u Ekber Dağları'nda, Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 90 bin Mehmetçik için -15 derece soğukta 5 kilometrelik yolu, izciler binlerce kişiyle birlikte tek yürek olarak dualarla yürüdü.

Erzincan'ın farklı ortaokullarındaki öğrencilerinden oluşan ve 2 yıldır lisanslı izci olarak faaliyet gösteren izciler, Sarıkamış etkinlikleri kapsamında; kardan heykeller sergisi, kayak merkezi ziyaretleri, gece yürüyüşleri, meşaleli yürüyüşler ve tarihi Katarina Köşkü ziyareti gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bu kapsamlı etkinliklerle izcilerin tarih bilinci pekişirken aynı zamanda Sarıkamış ruhunu canlı tutmak için örnek bir dayanışma sergilendi. - ERZİNCAN