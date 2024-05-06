Erzincan Valisi İl Özel İdaresi'ni Ziyaret Etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi'nin yüzde 100 iştiraki olan Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor AŞ. tarafından işletilecek olan sosyal tesislerde devam eden misafirhane, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya kısmındaki inşaat çalışmaları ile bakım ve onarım atölyelerinde yapılan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgiler alan Vali Aydoğdu, çalışanlara kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN