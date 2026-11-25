Erzincan tulum peyniri için paydaş toplantısı 2 Aralık 2026'da yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan tulum peynirinin üretim ve pazarlama süreçlerini geliştirmek için paydaş toplantısı düzenlenecek. Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün Programı kapsamındaki toplantı 2 Aralık 2026'da Aziris Hotel'de yapılacak ve dört tematik masada çözüm önerileri ele alınacak.
Erzincan'ın coğrafi işaretli yöresel ürünlerinden tulum peynirinin üretim ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesine yönelik paydaş toplantısı düzenlenecek.
Anadoludakiler 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında gerçekleştirilecek toplantıda, Erzincan tulum peynirinin üretimden pazarlamaya uzanan süreçte karşılaştığı sorunlar ele alınacak.
2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 13.00-17.00 arasında Aziris Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, sektörün gelişimine yönelik çözüm önerileri ve iş birliği imkanları dört tematik masa etrafında değerlendirilecek.
Toplantıda, tulum peyniri üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ürünün katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması konularının ele alınması hedefleniyor.