Erzincan İl Genel Meclisi'nden Çatalarmut GES Ziyareti

Erzincan İl Genel Meclisi'nden Çatalarmut GES Ziyareti
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Erzincan İl Genel Meclisi üyeleri, Çatalarmut Güneş Enerji Sistemi sahasında incelemelerde bulunarak, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevre dostu projelerin önemine vurgu yaptılar.

Erzincan İl Genel Meclisi üyeleri, Çatalarmut Güneş Enerji Sistemi (GES) sahasında incelemelerde bulundu.

Erzincan Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen Çatalarmut GES sahasında incelemelerde bulundular.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çevre dostu projelerle geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Erzincan İl Genel Meclisi üyeleri daha sonra tarım ve hayvancılık işletmesini ziyaret ettiler.

Ziyaret kapsamında üretim süreçleri yerinde incelenerek, üreticilerin talep ve önerileri dinlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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