Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzincan İl Genel Meclisi toplantısında 2027 Mali Yılı Bütçesi'ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Erzincan ve ilçelerinin ihtiyaçları, öncelikleri ve geleceğe yönelik hedefleri ele alındı.

Toplantıda, ilin gelişimine katkı sağlayacak hizmet ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Şireci, toplantıda alınan kararların ve yürütülen çalışmaların Erzincan'a, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Erzincan'ın gelişimi için ortak akıl ve güçlü hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Şireci, 2027 yılı bütçe çalışmalarının il ve ilçelere katkı sağlamasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı