Erzincan'da Zabıta Ekipleri Gıda Denetimine Devam Ediyor

Erzincan'da Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda üretiminde hijyen standartlarını denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürü ekiplerince bakkal, büfe ve tekel bayilerinde denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şehir merkezindeki 342 bakkal, büfe ve tekel bayisinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihleri ve hijyen durumları titizlikle inceledi. - ERZİNCAN