Erzincan'da Zabıta Denetimleri Hijyen Standartlarını Artırmayı Hedefliyor

Erzincan'da Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda üretiminde hijyen standartlarını denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Zabıta Müdürü Mehmet Polat'ın öncülüğünde tatlı üretimi yapan imalathanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 37 iş yeri kontrol edilerek üretim alanları, kullanılan malzemeler, temizlik koşulları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu incelendi. İşletme sahiplerine hijyen ve yasal mevzuata uygun üretim yapmaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN