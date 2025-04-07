17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede

İşte Özel'in A Takımı! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak
Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi

Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altında kağıt gibi ezildi

Erzincan'da Kuzuların Anneleriyle Buluşma Anları Renkli Görüntüler Oluşturdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da baharın gelmesiyle birlikte kuzular, anneleriyle buluştu. Bu anlar havadan görüntülenerek göz alıcı bir tablo oluşturdu. Besici Mustafa Yıldırım, kuzuların kokularından annelerini tanıdıklarını ve bu etkileşimin süt üretimini artırdığını belirtti. Artan yağışların da tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu yansıyacağı değerlendiriliyor.

Erzincan'da kuzular anneleriyle buluştu

ERZİNCAN - Erzincan'da kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da ahırlardan çıkan yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması havadan görüntülendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen koyunların kuzularıyla buluşması göz kamaştıran bir tablo oluşturdu.

Kokularından annelerini tanıyorlar

Besici Mustafa Yıldırım, "Anne doğurduğu kuzunun kokusunu alıyor. Bu kadar kuzunun içerisinden kendi yavrusunu seçerek buluyor ve ona sütünü veriyor. Başka bir kuzu onu emmeye geldiğinde o sütü salgılamıyor. Kendi yavrusunun geldiğini anladığı zaman anne o sütü salgılıyor. Daha sağlıklı doyuruyor, bu da kuzunun erken yetişmesini sağlıyor." dedi.

Yağışların artışı peynir üretimini canlandıracak

Öte yandan son günlerde artan yağışlar, tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu yansıyor. Özellikle otlakların daha verimli hale gelmesi, süt verimini artırarak peynir üretiminde yükselişe neden olacak. Üreticiler yağışların bol olduğu dönemlerde meraların daha yeşil ve besleyici olduğunu, bunun da süt kalitesini ve miktarını artırdığını belirtiyor.

Süt üretimindeki artışın peynir üretimine de olumlu yansıması beklenirken, üreticiler verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Besici ve peynir üreticisi Mustafa Yıldırım bu yıl yağışların fazla olmasının peynir üretimini olumlu etkileyeceğini belirterek sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.