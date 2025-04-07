Erzincan'da Kuzuların Anneleriyle Buluşma Anları Renkli Görüntüler Oluşturdu

Erzincan'da kuzular anneleriyle buluştu

ERZİNCAN - Erzincan'da kuzuların anneleri ile buluştuğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan'da ahırlardan çıkan yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması havadan görüntülendi. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen koyunların kuzularıyla buluşması göz kamaştıran bir tablo oluşturdu.

Kokularından annelerini tanıyorlar

Besici Mustafa Yıldırım, "Anne doğurduğu kuzunun kokusunu alıyor. Bu kadar kuzunun içerisinden kendi yavrusunu seçerek buluyor ve ona sütünü veriyor. Başka bir kuzu onu emmeye geldiğinde o sütü salgılamıyor. Kendi yavrusunun geldiğini anladığı zaman anne o sütü salgılıyor. Daha sağlıklı doyuruyor, bu da kuzunun erken yetişmesini sağlıyor." dedi.

Yağışların artışı peynir üretimini canlandıracak

Öte yandan son günlerde artan yağışlar, tarım ve hayvancılık sektörüne olumlu yansıyor. Özellikle otlakların daha verimli hale gelmesi, süt verimini artırarak peynir üretiminde yükselişe neden olacak. Üreticiler yağışların bol olduğu dönemlerde meraların daha yeşil ve besleyici olduğunu, bunun da süt kalitesini ve miktarını artırdığını belirtiyor.

Süt üretimindeki artışın peynir üretimine de olumlu yansıması beklenirken, üreticiler verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Besici ve peynir üreticisi Mustafa Yıldırım bu yıl yağışların fazla olmasının peynir üretimini olumlu etkileyeceğini belirterek sezondan umutlu olduklarını söyledi.