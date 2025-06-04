Erzincan'da KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında; Vali Yardımcısı/İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ilçe kaymakamları ve komisyon üyesi birim amirlerinin katılımıyla 2025 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Hamza Aydoğdu, 15.05.2025 tarih ve 2025/9803 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile KÖYDES projesi kapsamında ile toplam 121.479.684 TL ödenek tahsis edildiğini söyleyerek bu ödeneğin kırsal alanlardaki altyapı eksikliklerini gidermek ve köylerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için titizlikle kullanılacağını ifade etti.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, tahsis edilen ödeneğin; il merkezine ve ilçelere bağlı köylerin 1. ve 2. kat sathi kaplama yol yapımı, içme suyu depoları ve isale hatları, sulama havuzları, kanalizasyon hattı inşası ve kilit parke döşeme gibi öncelikli ihtiyaçlarına yönelik projelerde değerlendirileceğini belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu, tahsis edilen ödeneğin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyerek köylerdeki vatandaşların daha müreffeh bir yaşam sürmesi için yapılan ve yapılacak olan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN