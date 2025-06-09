Erzincan'da Kiraz Hasadı Başladı

Erzincan'da Kiraz Hasadı Başladı
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Erzincan'da kiraz bahçelerinde hasat sevinci yaşanıyor. Üreticiler, bu yılki bol kiraz rekoltesi ile dış piyasalara ve çevre illere sevkiyat yaparak yüzlerini güldürüyorlar.

Erzincan'da kiraz bahçelerinde hasat sevinci yaşanıyor. Bahçelerdeki bolluk ve bereket üreticinin yüzünü güldürüyor. Erzincan'da yetişen kiraz dış ülkelere ve çevre illere satılıyor.

Erzincan'ın merkez ilçesindeki köylerde, erkenci kiraz bahçelerindeki ağaçlarda yetiştirilen kirazlar toplanmaya başlandı.

Sahip olduğu mikroklima özellikleri sayesinde başta elma, kayısı, şeftali, kiraz, üzüm, armut, dut, vişne, ceviz olmak üzere çok sayıda meyvenin yetiştirildiği Erzincan'da, bahçelerde erkenci kirazlar hasat edilmeye başlandı.

TÜİK'in 2023 verilerine göre Erzincan'da 2 bin 340 dekar alandan 4 bin 75 ton kiraz üretimi gerçekleşti. Kalitesi ve aromasıyla Erzincan'ın önemli ürünlerinden biri olan kiraz dış ülkelere ve çevre illere satılıyor.

Erzincan Merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde kiraz yetiştiriciliği yapan Saygın Polat, bahçesindeki kirazın hasadına başladı. Erkenci kiraz çeşitlerinin iç piyasaya sunduklarını ifade eden Polat, bu sene verim ve kaliteden memnun olduklarını, ürettikleri kiraza güvendiklerini, işçi bulmada sıkıntı yaşamalarına rağmen üretimden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Erzincan'da genellikle Üzümlü ilçesinde ve köylerinde yoğun olarak yetiştirilen kirazda bayram sonrası hasadın hız alması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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