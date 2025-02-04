Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Kritik isim Ankara! Beştepe'deki tarihi görüşme başladı
Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika uyarısı

AKOM'dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı
UTTS isyanı büyüyünce Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Darphane açıklama yapmak zorunda kaldı

Erzincan'da Kar Zararını Telafi İçin Hayvan Çadırı Desteği

Erzincan'da Kar Zararını Telafi İçin Hayvan Çadırı Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da etkili olan kar yağışının ardından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Bakanlık desteğiyle 123 adet hayvan çadırı dağıtıldı. Vali Yardımcısı İzci, bu yardımların yerel hayvancılığa büyük katkı sunduğunu belirtti.

Erzincan'da kar yağışının ardından zarar gören küçükbaş hayvan yetiştiricilerine hayvan çadırıyla destek olundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçtiğimiz Kasım ayında etkili olan kar yağışının ardından il genelinde hayvancılık sektöründe yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık desteğiyle, 66 küçükbaş hayvan yetiştiricisine toplamda 123 adet hayvan çadırı dağıtıldı.

Çadır teslimatı, Erzincan Valisi Yardımcısı Yusuf İzci, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Yardımcısı İzci, bu tür desteklerin yerel hayvancılıkla uğraşan çiftçilere büyük katkı sunduğunu belirtti ve Erzincan'ın tarım ve hayvancılıkla güçlü bir ekonomi oluşturduğunu vurguladı.

Teslim edilen çadırlar, hayvanların soğuk kış koşullarından korunmasını sağlayarak, yetiştiricilerin zor zamanlarında yanlarında olduğunu gösterdi. Bu anlamlı destekle birlikte, Erzincan'daki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin daha verimli ve güvenli bir şekilde üretime devam etmeleri hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Safiye Soyman'dan Faik Öztürk'e sert sözler
img

Türk futbol tarihine geçecek
img

Genelkurmay Başkanı ülke ismi verdi! "Açık tehdit olarak görüyoruz"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Kahramanmaraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı

Maraş depremini tahmin eden uzmandan Ege için korkutan uyarı
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.