Erzincan'da kapama dut bahçesi kurulacak: Üreticiye yüzde 50 hibe

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde kapama dut bahçesi tesisi için yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını açıkladı. Üreticilerin, bahçe kurulacak parsellerin eğim şartını sağlaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi kaydının olması gerekiyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerde Kapama Dut Bahçesi Tesisi Projesi kapsamında yüzde 50 hibe destekli bahçe kurulması planlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında kurulacak kapama dut bahçelerinin en az 3 dekar büyüklüğünde olması gerekiyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması ve bahçe kurulacak parsellerin en az yüzde 6 eğime sahip olması şartı aranıyor.

Kapama dut bahçesi tesisine yönelik ön talepte bulunmak isteyen üreticilerin, dilekçe ve tapu fotokopileriyle birlikte 12 Ocak - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Yetkililer, projenin Erzincan'da meyveciliğin geliştirilmesine ve üreticilerin gelirinin artırılmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
