Otlukbeli'nde gıda denetimi yapıldı

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Otlukbeli ilçesinde gıda denetimi yaparak marketler, satış noktaları ve toplu tüketim alanlarını kontrol etti. Denetimlerde hijyen koşulları ve ürünlerin son tüketim tarihlerine dikkat edildi.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Otlukbeli ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, marketler, satış noktaları ve toplu tüketim alanları tek tek kontrol edildi.

Denetimlerde ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları ve hijyen kuralları incelenirken, esnafa güvenilir gıda konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların sofrasına güvenilir gıda ulaştırılmasının amaçlandığını belirterek, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN

