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Erzincan'da Erken Yağan Kar Hayvancılığı Olumsuz Etkiledi

Erzincan'da Erken Yağan Kar Hayvancılığı Olumsuz Etkiledi
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde besicilik yapan üreticiler, erken yağan kar nedeniyle sürülerini geri götürmek zorunda kaldı. 1 metreden fazla yağan kar, yem kaynaklarını kapatınca hayvanlar için zorluklar yaşandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Beğendik köyü mezrasında hayvancılık yapan üreticiler, erken yağan kar nedeniyle sürülerini Erzincan'a geri götürmek zorunda kaldı.

Beğendik köyü mezrasında besicilikle uğraşan Enes Sürücü, bu yıl erken yağan kar nedeniyle büyük zorluk yaşadı. 1 metreden fazla yağan kar, otları tamamen kapattı. Koyunlarına yiyecek bulamayan besici, sürülerini Erzincan'daki köyüne geri götürmek zorunda kaldı.

Sürü sahiplerinden Hüseyin Küçük, bu yıl karın çok yağması nedeniyle erken yükleme yaptıklarını belirterek, "Koyun taşıma yapıyoruz. Baharın üreticilerimizi yaylaya getiriyoruz. Üç veya dört ay burada kalıyorlar sonra sonbaharda tekrar memlekete götürüyoruz. Bu yıl kar biraz erken gelince, daha doğrusu çok yağınca, saman ve arpa da alınmadığından dolayı koyunları yükleyip Erzincan'a götüreceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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