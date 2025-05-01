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Erzincan'da Dağlarda Mantar Toplama Sezonu Başladı

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Erzincan'da, Keşiş Dağı'na çıkan vatandaşlar, 2 bin rakımda yetişen lezzetli ve protein deposu 'çaşır' mantarlarını toplamak için 20 kilometre yürüdü. Mantar toplama sezonu, bahar aylarının gelmesiyle birlikte başladı.

2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar

ERZİNCAN - Erzincan'da Keşiş Dağı'na çıkan bazı vatandaşlar, 20 kilometre yol kat edip 2 bin rakımın üzerinde yetişen mantarları topluyorlar.

Erzincan'da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Erzincan'ın Keşiş ve Munzur Dağları'nda mantar toplama sezonu başladı. Keşiş Dağı'na çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkarak yaklaşık 7 saat yürüyüş gerçekleştirdiler. Doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplayan vatandaşlar, mantara ulaştıklarında tüm yorgunluklarının gittiğini kaydettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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