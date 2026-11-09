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Erzincan'da buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteği başvuruları 1 Aralık'ta sona eriyor

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Erzincan'da buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteği başvuruları 1 Aralık'ta sona eriyor
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 birinci dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak destekleme başvurularının 1 Aralık 2026'da sona ereceğini duyurdu. Birlik üyeleri bağlı oldukları birliklere, üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı birinci dönem buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemelerine ilişkin başvuruların 1 Aralık 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen ancak henüz başvuru yapmayan yetiştiricilerin belirtilen tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, üretici veya yetiştirici birliklerine üye olanların bağlı bulundukları birliklere, herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiricilerin ise İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.

Yetiştiricilerin destekleme başvurularında mağduriyet yaşamamaları için 1 Aralık 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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