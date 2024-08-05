Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da babalar ve bebeler raftingte!

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da babalar ve çocukları, Karasu Nehrinin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı. Erzincan'ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor. Erzincan'da birçok sportif aktiviteye imza atan Canser Atila ve Meriç Yeter öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte rafting yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar. Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü'nde bot ve kanoyla rafting yapanlar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da bu anları 'Hep biz gidecek değiliz ya. Babalar ve bebeler raftingte!' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Erzincan'da babalar ve bebeler raftingte!

ERZİNCAN - Erzincan'da babalar ve çocukları, Karasu Nehrinin içerisinden geçtiği doğasıyla masalsı bir kanyon görüntüsü veren Kemah ilçesi sınırlarında yer alan bölgede rafting yaptı.

Erzincan'ın İliç, Kemah ve Kemaliye ilçelerinde yer alan ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan masalsı kanyonlar doğal görünümüyle adeta turizmcileri cezbediyor. Macera severlere unutulmaz güzellikler sunan Karanlık Kanyon taş yoluyla Colorado Büyük Kanyonu, Alplerdeki Kanyonların mini bir versiyonuna benzetiliyor.

Erzincan'da birçok sportif aktiviteye imza atan Canser Atila ve Meriç Yeter öncülüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte rafting yapmanın keyfini doyasıya çıkardılar.

Kemah ilçesindeki Acemoğlu Köprüsü'nde bot ve kanoyla rafting yapanlar unutulmaz anlar yaşadı. Etkinlik renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'da bu anları "Hep biz gidecek değiliz ya. Babalar ve bebeler raftingte!" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamza Aydoğdu Doğu Ekspresi Sosyal Medya Colorado Kemaliye Erzincan Karasu Meriç Kemah İliç Doğa Etkinlik Turizm Yerel Spor Güncel Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title