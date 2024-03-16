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Erzincan'da 33 Kilo Ağırlığındaki Dev Turna Balığı Satışa Sunuldu

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Erzincan'da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgahta satışa sunuldu. Balığın etrafında toplanan vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi.

Erzincan'da yakalanan 33 kilo ağırlığındaki dev Turna balığı tezgahta satışa sunuldu.

Fırat balığı alıp satan esnaf Sinan Atasever bu kez dev Turna balığını tezgahında sergileyerek satışa çıkardı. Yoldan geçen vatandaşlarda dev balığı büyük bir ilgi ile izledi. Yaklaşık 33 kilo ve 1,5 metre uzunluğunda olan balığın etrafında toplanan vatandaşlar şaşırdı. İlk defa dev bir balık gördüklerini söyleyen vatandaşlar ağzını açarak dikkatle inceledikleri balığın fotoğraf ve videosunu çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Vatandaşlardan Murat Sulu, dev Turna balığının Karasu ve Fırat nehrinde kış aylarında rastlanacak bir balık olduğunu söyledi.

Esnaf Sinan Atasever ise, "Bu balık Karasu nehrinde yakalandı. Kesip satıyoruz alıcısı da var. Daha büyükleri de var bu balıkların. Ama tutulma şansları yok." ifadelerini kullandı.

Turna balığının kilosu 250 TL'den satışa sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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