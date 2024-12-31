Üye Girişi
Haberler
İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
İsrail'in kalbini gece yarısı balistik füzeyle vurdular
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Nusrettin Demir öldürüldü

Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı: Yetkisiz Acentelere Dikkat!

Erken Rezervasyonda Dolandırıcılık Uyarısı: Yetkisiz Acentelere Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de turizm acentesi işletmecisi Salih Er, erken rezervasyon yaparken yetkisiz acentelerle çalışmanın risklerine dikkat çekti. Misafirlerin otel kapısında kalma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Er, rezervasyon sonrası otel ile iletişim kurulmasını önerdi.

Eskişehir'de turizm acentesi işletmeciliği yapan Salih Er, erken rezervasyon yaparken yetkisiz acenteler ile çalışılması halinde misafirlerin otel kapısında kalabileceklerini söyleyerek dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyarı yaptı.

Yaz tatillerinde yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar erken rezervasyonu tercih ediyor. Hem cazip fırsatlar hem de taksit seçenekleriyle öne çıkan erken rezervasyona ilgi her geçen gün artarken, turizm acentesi işletmecisi Salih Er, dolandırılmamak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Yetkisiz acentelerden yapılan erken rezervasyonlarda misafirlerin otel kapısında kalabileceklerini söyleyen Er, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi için otel yetkililerine telefon edilip bizzat görüşme yapılması gerektiğini ifade etti. Bazı firmaların yurt dışı fiyatıyla satış yaptığını ve misafirleri başka ülkeden geliyormuş gibi gösterdiklerini belirten Er, pasaport kontrolleri yapılırken bu durumun anlaşıldığını ve otel odasının iptal edildiğini dile getirdi.

"Rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan turizm acentesi işlemecisi Salih Er, "Biliyorsunuz, erken rezervasyon durumları cazip. Herkes muhakkak bütçesine göre otellere sahip oluyorlar. Ancak, çok büyük sıkıntılar da mevcut ve bunları her yıl yaşıyoruz. Gerek internet sitesinden yapılan alışverişlerde, gerekse yetkili acente bulamayan misafirlerin başka yerlerden aldıkları otellerde maalesef kapıda kalma ihtimalleri yüksek. Bu yüzden, muhakkak rezervasyonunuzu yaptırdıktan sonra otele telefon edin. Bizzat otel yetkilileri ile görüşün ve rezervasyonunuzun olup olmadığını kontrol edin. Bazen o otelin yetkili acentesi olmuyor ancak, yurt dışı fiyatlarından yurt içi misafirine satış yaparak o otele girmesini sağlamaya çalışıyor. Bu da muhakkak otelde sıkıntıya sebep oluyor. Misafir ya kapıdan girmeden önce otelde rezervasyonu olmadığının farkında varıyor veya o dönemin ücretini ödeyerek zarar etmiş oluyor" dedi.

"Bu kesinlikle bir dolandırıcılık yöntemidir"

Her ülkenin pazar fiyatının dönemsel olarak değiştiğini aktaran Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen yüzde yurt içi piyasasının yüzde 5 daha uygun olduğu dönemler oluyor. Yurt içi piyasasında yetkili bir şirketin acentesi değilseniz ve o oteli satma yetkiniz yok ise farklı pazarlardan fiyat bulup, 'Ürün bizim elimizde var' diyebiliyor. Acente sadece satışına karışıyor ama, o otelin yetkili satıcısı değil. Maalesef sırf misafire yok dememek amacıyla yurt dışı pazarından fiyat talebinde bulunuyorlar. Vatandaşı yurt dışı misafiri gibi gösterip, o pazarlardan sağlanıyor. Bunun sıkıntısı misafir oraya gittiğinde yaşıyor. Pasaport kontrolleri yapılırken o pazara ait satış yapılmadıysa maalesef misafirin odası iptal ediliyor. Bu kesinlikle bir dolandırıcılık yöntemidir. Bir otelin yetkili satış acentesi olmayan yerler muhakkak ki başka pazarlarda alışveriş yaparak misafiri kapıda kalmaya yönlendiriyor. Özellikle yaz döneminde çok sahte siteler de çok fazla oluyor misafir. Vatandaş rezervasyon yaptırırken bu sitenin sahte olduğunu maalesef o an anlayamıyor. En sağlıklısı yetkili acenteler veya yetkili internet siteleri ticaret yapmaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
img

Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
img

Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
İhbara giden polis korkunç manzarayla karşılaştı
Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor
Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
Şara'dan çarpıcı "Türkiye" açıklaması: Eğer Şam'ı devirmeseydik...
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak
Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi

Son Dakika Haberleri

31 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 31 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Regaib Kandili duası nasıl yapılır? Regaib Kandili'nde zikir nasıl çekilir? Az önce deprem mi oldu? 31 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 yarışmacıları kim? YENİ YIL MESAJLARI RESİMLİ! 2025 Hoş geldin sözleri… Regaib Namazı nasıl kılınır? Regaib Namazı kaç rekât kılınır? Regaib Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Regaib Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Bugün kandil mi? Regaib Kandili 2025 ne zaman, hangi gün? YENİ YIL HEDİYE ÖNERİLERİ 2025! En güzel ve en anlamlı kadın/erkek yılbaşı hediye fikirleri… BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Resmi Gazete bugün (31 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.