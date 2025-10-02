Erkan Özkan'dan Taksicilere Korsan Taşımacılık Uyarısı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sosyal medyada paylaşılan taksiciler ile korsan taşımacılık yapan sürücüler arasındaki tartışma görüntülerinin bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'deki taksici esnafına seslenen Özkan, provokasyonlara gelinmemesi çağrısında bulunarak, sorunun çözüm adresinin yasal yollar olduğunu vurguladı.

Son günlerde taksi şoförleri ile korsan taşımacılık yapan sürücüler arasında yaşanan tartışmalar, sosyal medyada sıkça paylaşılmaya başladı. Türkiye genelinde farklı şehirlerde kaydedilen görüntüler, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Bu durumunun bir sosyal kavgaya dönüştürülmeye çalışılan, profesyonelce yürütülen bir algı operasyonu olduğunu savunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Korsan faaliyetle birlikte sosyal medyada bir çatışma ortamı oluşturulmaya çalışılıyor. Son günlerde sosyal medyada servis edilen bazı eski görüntüler, yeniymiş gibi gösterilerek vatandaşın taksicilere karşı tahrik edilmesi amaçlanıyor. Ne yapılırsa yapılsın biz bu tahriklere kapılmayacağız. Tüm İzmir ve Türkiye'deki meslektaşlarıma buradan sesleniyorum: lütfen bu oyuna gelmeyin. Bizim yolumuz hukuk yoludur ve biz sağduyudan taviz vermeyeceğiz" dedi.

Özkan: "Kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır"

Sosyal medya üzerinden provokatif bir ortam oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özkan, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuka olan saygımız sonsuzdur. Bu nedenle esnafımızdan ricamız, karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta şiddetle değil, devletin kolluk kuvvetlerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istemeleri yönündedir. Şiddet ve kavga bizim yolumuz değildir. Korsan taşımacılık yapan kişilerin mağdur olduğu iddia edilmektedir. Oysa burada asıl mağdur olan, vergisini ödeyen, sigortasını yatıran, tüm yasal yükümlülüklerini yerine getiren kayıtlı taksici esnafıdır. Bazı eski görüntüler, yeniymiş gibi gösteriliyor. Taksici ve korsan sürücü arasında yaşanan bir tartışma dün sosyal medyada paylaşıldı ancak bu olay, İzmir'de aslında iki ay önce yaşandı. Bu şekilde, taksiciler kavgacı ve kaba kuvvet uygulayan kişiler gibi lanse edilerek kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır"

Vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini belirten Özkan, "Biz İzmir Şoförler Odası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin, İzmir'de ise 3 bine yakın taksici esnafı var. Her meslekte olduğu gibi bizim sektörümüzde de münferit olumsuzluklar yaşanabilir. Ancak bu tür olaylar tüm esnafa mal edilmemelidir. Odamıza bağlı bir şikayet ve haber merkezimiz mevcut. Vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları bizimle paylaşabilirler. Unutulmamalıdır ki burada mağdur olan, ekmeğini kazanmaya çalışan taksicilerdir. Bizim işimiz kavga değil, ekmek mücadelesidir. Gücümüzü sağduyudan alıyoruz. Türk adaletine, hakimlerine, savcılarına ve devletimize güveniyoruz. Mahkemelerin, bilirkişi raporları doğrultusunda adil bir karar vereceğine, haksız rekabetin önleneceğine inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR