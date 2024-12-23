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Hesaplarına bloke konulan belediyenin başkanı ev hapsine gireceğini duyurdu

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Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, SGK borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulduğunu ve işçi maaşlarını ödeyemediklerini belirterek iki gün boyunca ev hapsinde kalacağını açıkladı. Başkan, belediyenin mali zorunlulukları ve yaşanan engeller hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, SGK borcu nedeniyle belediye hesaplarına ek konulduğunu belirterek, 2 gün boyunca "ev hapsine" başladığını söyledi.

Konya'nın Ereğli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar önceki dönemden kalan 70 milyon liralık SGK borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulduğunu bu sebeple işçi maaşlarını ödeyemediğini bildirdi.

"İLLER BANKASI'NDAN GELEN PARA PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMIYOR"

Belediye olarak engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Akpınar, "Geçen sene ocak ayında bu belediyede bir toplu sözleşme yapıldı. Peki, soruyorum 2024 Ocak ayından önce bu belediyede sendikal haklar ne kadar verildi? Toplu sözleşme ne kadar yapıldı? Sevgili hemşerilerim ocak ayında yapılan toplu sözleşme gereği yaklaşık 17 bin lira olan işçi ücretleri 24-25 bin liraya çıkarılmış ve o tarihten itibaren SGK'ya yatırılması gereken paralar yatırılmamış. Yani borç o dönemden başlıyor. 2024'ün öncesinden başlamıyor. 2024'ün başından başlıyor. Biz 31 Mart'ta buraya geldiğimizde aynı şekilde biz de personelimizin maaşını ödemeye başladık. O dönemde hatırlarsanız yaklaşık İller Bankası gelirimiz 23 milyondu. Şu anda da İller Bankası gelirimiz ortalama olarak söylüyorum 28- 30 milyon civarında. Peki, sadece personel giderimiz ne kadar? 30 milyonun üzerinde... Yani İller Bankası'ndan gelen paramız bizim personel giderimizi karşılamıyor" açıklamalarında bulundu.

"76 MİLYON 660 BİN LİRA BORCUMUZ VAR"

"Şimdi soru şu personel giderini karşılamayan bir belediye 8 aydır maaş veriyor mu? Veriyor. İşçi çıkardı mı? Çıkarmadı" diyen Akpınar, "17 Aralık itibarıyla tabii bugün aldığımızda bu rakam olmayacak çünkü SGK'nın çok ciddi bir faizi var. Bir gün sonra aldığımızda bu rakam yine değişiyor işte buyurun burada 76 milyon 660 bin lira net borcumuz var. Evet, peki şimdi niye bu açıklama yapıyoruz? Şunun için geldiğimiz noktada SGK geçtiğimiz hafta itibarıyla bizim hesaplarımızı bloke etti. Ocak 15'te maaşı nasıl yatıracağız? Blokeli bir hesaptan nasıl maaş aktaracağız? Yaklaşık 30 milyon lira İller Bankası geliriniz olacak ona da vergi dairesi kesinti yapacak" ifadelerini kullandı.

"HESAPLARIMIZ BLOKE EDİLDİ"

Belediyenin hesaplarına bloke konulduğunu hatırlatan Akpınar, "Şehirdeki tüm işleri eksiksiz yapmaya çalışacaksınız. Gece gündüz koşturacaksınız ve sonrasında da SGK gelecek sizi bloke edecek. Vergi dairesi gelecek size 2019'un hesabını soracak. Bunlar doğru anlayışlar değil 2 Ekim'de SGK Ereğli Merkez Müdürlüğü'ne yazımızı yazmışız borçlarımızı ödemek istediğimizi söylemişiz talepte bulunmuşuz ama herhangi bir cevap gelmediği gibi geçtiğimiz haftada hesaplarımız bloke edildi. 'Arsa verelim' diyoruz 'mahkeme kararı, meclis kararı' istendi. Meclis kararını aldık. Adliyeye başvurduk ama iki haftadır bakın iki haftadır değer tespiti bile yapılamadı" sözlerini sarf etti.

"HALK CEZALANDIRILIYOR"

Akpınar ayrıca "Taksitlendirelim istiyoruz. Bu konuda hiçbir girişimde bulunulmadı. SGK Genel Müdürlüğüne gittim ve kendilerine 'bize yardımcı olun, biz bir şey istemiyoruz borçları ödeyeceğiz' dedik ama ben Ankara'dan geldim üç gün sonra hesaplarımız bloke edildi. Devletin kurumları arasında iş birliği vardır. Çözüm vardır. Geldiğimiz noktada çözüm değil, çözümsüzlük üretiliyor. Şehrin halkı cezalandırılıyor. Bu borç bizim borcumuz değil, 2019 ila 2024 arasında vergi dairesinin alacağı olan borç. Beş sene buraya bir yazı gelmemiş. Beş sene sonra bu borcu tahsil edeceğiz diye yazı gelmiş ve biraz önce bahsettiğim bize yetmeyen İller Bankası payımızdan üç ayda kesildi. Şimdi soruyorum adalet bu mudur? Ben bir duyarlılık oluşturacağım sembolik olarak 2 gün evimde kalacağım. Bu sembolik bir tepkidir bir kamuoyunda duyarlılık yaratmaktır ve işimizin başında aslan gibi devam edeceğiz" diye konuştu.

Hesaplarına bloke konulan belediyenin başkanı ev hapsine gireceğini duyurdu
Kaynak: ANKA / Yerel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSer_hat:

Eski belediye AKP ye aitti.o zaman borcu AKP genel merkezi ödesin

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

borcunuzu ödeyin

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Haber YorumlarıDogan kuzu:

Belediyeler bir çok hizmeti zaten özel sektörden alıyor dolayısı ile kurumdaki amasız fakatsız gereksiz personeli işten çıkar yapay zekayı interneti aktif kullan verimliliği arttır niteliksiz personel barındırmazsan kalite gelir.

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Haber YorumlarıAli İhsan Muradoğlu:

Kardeş üç aydan sonra SSK veya vergi ödendi dimi yani yalandan konuşuyorsun

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Aslında o ev hapsinden çıkmasanız sayın Başkan.

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Haber YorumlarıVatandaşın biri:

Önceki dönemden kalan borçlar için yeni belediye başkanına ev hapsi uygulayan ama 15 Temmuz’da darbe yapıyorlar diye Ağlayanlara selamlar olsun buyrun size darbenin alası.

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