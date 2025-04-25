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Erciyes Üniversitesi, 2024 Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Oldu

Erciyes Üniversitesi, 2024 Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Oldu
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PatentEffect tarafından açıklanan 'Türkiye'nin Patent Raporu 2024' verilerine göre, Erciyes Üniversitesi, TÜRKPATENT'e yaptığı başvurularla 2024 yılında en fazla patent tescili alan devlet üniversitesi oldu. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, elde edilen başarıyı gurur verici olarak nitelendirerek, üniversitenin Ar-Ge çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

PatentEffect tarafından ' Türkiye'nin Patent Raporu 2024' verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2024 yılı içinde en fazla Tescil Belgesi alan devlet üniversiteleri arasında birinci oldu.

Üniversitelerin buluşlarını Türkiye'de korumak için TÜRKPATENT'e yaptıkları başvurular içinde, 2024 yılında yayımlanan ve tescil edilen Türkiye (TR) patent başvurularının analizi gerçekleştirilmiş olup, Erciyes Üniversitesi, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2024 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 1.sırada yer aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'de üretilen bilimsel çalışmaların yanı sıra sınai haklarının korunmasına da önem verildiğine dikkat çekti. Devlet üniversitesi olarak 1.sırada yer alınmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ bünyesinde birçok teknolojik alanda yürütülen Ar-Ge çalışmalarının çıktıları olarak patent çalışmalarının önemine değinerek, bu alanda yürütülen çalışmaların Araştırma Üniversitesi misyonu çerçevesinde topluma hizmetin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Altun, ayrıca ERÜ'nün başarı grafiğinin her gün daha ileriye taşındığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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