Engelliler Haftası'nda farkındalık parkuru

Samsun'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik farkındalık semineri ve parkur etkinliği düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile 23 Nisan Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlik okulun bahçesinde yapıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler engellilere empati kurdu. Önce farkındalık seminerine katılan öğrenciler daha sonra engelli parkurlarında engelli sandalyeleri, göz bandı ile engelli parkuru geçme ve göz bandı ile resim çizme gibi etkinliklerde ter döktüler.

"Engelli bireyleri anlamaları için empati parkurları kurduk"

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında ortaokul öğrencileriyle etkinliklere katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Sorumlusu Eda Günaydın, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 10-16 Mayıs Engelli Haftası için bir dize etkinlikler planladık. Bunlardan bir tanesi normal çocuklara engellikle ile ilgili empati programı hazırladık. Empati parkurları kurduk. Onların engellileri daha iyi anlaması, çevresinde karşılaşabileceği engelliye nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bilgiler verdik. Okul bahçesinde parkurlar kurup, engellilerin yaşadıkları zorluklarla nasıl baş edebilirler onlara bakıyorlar. Okul çok misafirperver ve çocuklar konuyla çok ilgililer. Sadece gerçekten engelli bireyi normal bireye anlatmamız gerekiyor. Bizde bunun için küçük çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Engelliler Haftası farkındalık semineri ve parkurları etkinliğinde konuşan 23 Nisan Ortaokulu Müdürü Ramazan Dere, "23 Nisan Ortaokulu olarak Engelliler Haftası dolasıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığıyla birlikte engelli bireylerin farkındalığını oluşturmak, engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları, hayatta karşılaşacakları türlü zorlukları bir nebze olsun kendi öğrencilerimize hissettirebilmek için böyle bir etkinlik çalışması yaptık. Ayrıca bu etkinliği bize sağlayan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN