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Engelleri Aşarak Türkiye Şampiyonu Oldu

Engelleri Aşarak Türkiye Şampiyonu Oldu
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Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Muhammed Mustafa Karagün, azmiyle Türkiye şampiyonu oldu. Engelli bireylere spor yapmaları ve sosyal hayatın içinde olmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Karagün, yüzme antrenörü olmayı hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Muhammed Mustafa Karagün, tüm engellere rağmen azmiyle Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Gösterdiği üstün performansla örnek olan Karagün'ün hedefi, yüzme branşında antrenör olup milli sporcular yetiştirmek.

Muhammed Mustafa Karagün, çocukluğundan beri ilgi duyduğu yüzme sporuna fiziksel olarak kendini geliştirmek için yöneldi. Bölüm hocalarından aldığı destekle daha da ilerleyen Karagün, ulusal ve uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle Milli Sporcu ünvanını elde etti.

Karagün, bu başarı yolculuğunda ailesinin en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Ailemin beni teşvik etmesiyle spora başladım. Sadece antrenman gidiş gelişlerinde zorlanıyordum. Hocalarımın da beni desteklemesiyle yüzme dalında kendimi geliştirdim. Artık koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum" diye konuştu.

Hiçbir zaman engelin bir eksiklik olduğunu düşünmemek gerektiğini vurgulayan Karagün, engelli bireylere şu tavsiyelerde bulundu: "Evlere kendilerini kapatmamaları, sosyal hayata karışmaları lazım. Bunu spor yaparak aşabilirler. Başarı olsa da olmasa da hem fiziki hem mental sağlık için spor çok önemli. Ben burada ayaklarımı kullanamıyorum. Engelli halimle neler yapabildiğimi görsünler. Kendi kapasitelerini hiçbir zaman küçümsemesinler."

Akademide de başarı gösteren Karagün'ün hedefi, kendisi gibi milli sporcular yetiştirmek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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