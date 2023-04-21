Emniyet Genel Müdürü deprem bölgesinde

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ziyaret ettiği deprem bölgesi Malatya'da emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ziyaret ettiği deprem bölgesi Malatya'da emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Malatya'da kent merkezindeki Sümer Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

Aktaş daha sonra depremde büyük yıkım yaşayan Doğanşehir ilçesini geçerek burada görev yapan emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. - MALATYA