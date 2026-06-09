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Emet'te Geleneksel Atış Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Emet'te Geleneksel Atış Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
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Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Atış Şenliği, çok sayıda avcı ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Trap, tek kurşun ve tavşan hedef yarışmalarında kıyasıya mücadele eden avcılara kupa ve hediyeler verildi. Etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Emet Avcılar Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Atış Şenliği, çok sayıda avcı ve vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Emet ve çevre ilçelerden gelen avcıların trap, tek kurşun ve tavşan hedef atış yarışmalarında kıyasıya yarıştığı şenlikte, vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu devam eden atış yarışmalarda dereceye giren avcılara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Şenliğin sonunda düzenlenen çekiliş programı ise katılımcılara heyecan dolu anlar yaşattı. Çekilişe katılan vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtılırken, etkinlik boyunca birlik ve beraberlik havası hakim oldu.

Katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin geleneksel olarak sürdürülmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

Etkinlikte konuşan Emet Avcılar Kulübü Başkanı Halil Sencer, şenliğe gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Sencer, bu tür etkinliklerin avcılar arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini ve sosyal kaynaşmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Başkan Sencer ayrıca, organizasyonun hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen kulüp üyelerine, etkinliğe katılarak destek veren avcılara, katkı sunan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti. Şenliğin gerçekleşmesinde destek veren kişi ve kurumların katkılarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Sencer, geleneksel atış şenliğini önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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