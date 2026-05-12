Emeklilerden Samsun'da Eylem: 4 Bin Liralık Bayram İkramiyesi "Harçlık" Seviyesine İndi

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubeleri, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklar ve düşük emekli aylıkları ile ilgili protesto düzenledi. Emekliler, 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Samsun ve Atakum şubelerinin ortak açıklamasında, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşadığı ve emekli aylıklarının açlık sınırının altında kaldığı vurgulandı. Emekliler, 4 bin liralık bayram ikramiyesinin de "harçlık" niteliğine dönüştüğünü belirtti.

Samsun'da Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şubesi ile Atakum Şubesi üyeleri, ekonomide yaşadıkları zorlukları protesto etmek için sahaya çıktı.

Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, yaptığı açıklamada, uzun yıllar boyunca verdikleri emeklere rağmen devletin sırtında "yük" olarak görülmekten rahatsız olduklarını aktardı. Kutlu, emeklilerin temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Randevu sistemi üzerinden bir doktora ulaşmak, adeta Milli Piyango'dan büyük ikramiye çıkmasıyla eşdeğer bir ihtimaldir. Göz, kardiyoloji, nöroloji veya ortopedi gibi hayati ve yaşlılıkta sıkça başvurulan branşlarda aylar sonrasına gün verilmekte; bizlerin o süreyi bekleyecek dermanı, zamanı veya ömrü olup olmadığı kesinlikle önemsenmemektedir. Yaşlı nüfusun ve emeklilerin sağlık hizmetlerine zamanında erişimde yaşadığı gecikme oranı son iki yılda yüzde 40'ın üzerinde artış göstermiştir. Kamu hastanelerindeki yığılmalar, parası olmayanı evinde çaresizliğe terk eden bir anlayışın sonucudur. Eczaneye gittiğimizde karşımıza çıkan muayene ücreti, ilaç katılım payı ve bitmek bilmeyen fiyat farkları, zaten enflasyon karşısında kuşa dönmüş maaşlarımızın daha elimize geçmeden erimesine yol açmaktadır. Bize dayatılan bu sistem, hastaları enkaz altında bırakan tam bir sağlık çöküşüdür."

"4 BİN LİRALIK İKRAMİYEYLE TORUNLARIMIZA HARÇLIK VERMEK DAHİ İMKANSIZ"

DİSK Devrimci Emekliler Sendikası Atakum Şube Başkanı Tacettin Aydın ise emeklilerin temel gıda ürünlerine erişmekte zorlandığını ifade etti. Önceki yıllarda yaptıkları market alışverişini yapamadıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"İktidar, bizim haftada kaç miligram protein tüketeceğimize, hangi marketin hangi indirimli saatinde ucuz ekmek veya yağ kuyruğuna gireceğimize doğrudan karar veriyor. Avrupa'daki emekliler dünyayı gezerken, bizim tatil rotamızın sınırları maalesef iktidar tarafından çiziliyor: Mutfak ile oturma odası arasındaki o dar koridor. İktidar, yazın evin hangi odasında serinleyeceğimize, bayramı hangi odada geçireceğimize karar veriyor; bizleri içine sürüklediği bu derin yoksulluktan zerre kadar mahcubiyet hissetmiyor. Bugün büyük müjdelerle açıklanan 4 bin liralık ikramiye ile kurbanlık almak bir yana, pazar masrafını karşılamak veya torunlarımıza bayram sabahı gönül rahatlığıyla bir harçlık vermek dahi imkansızdır. Bu rakam, gerçek anlamda bir ikramiye olma özelliğini tamamen yitirmiş, iktidarın emekliye biçtiği değeri yansıtan bir 'sus payı' ve 'harçlık' seviyesine inmiştir."

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇağrı Can:

Sağlık sistemi dediğin şey nedir ki! Dışarıdan bakıyorum ve hayvan hastaneleri bile bundan daha iyi hizmet veriyo. Eğer emekli olanlar sağlığında sorun yaşıyo, o zaman sahibindeki canlardan da bağını koparmışız demektir. Bu sistem çöküş durumu, başka söyle.. Çok kötü şeyler yaşanıyo hak etmedikleri insanlar.

Haber YorumlarıŞebnem Güneş:

Ne protesto ediyor bu sendikaların! İşte hep sistem suçlayan, hep devleti eleştiren! Emekli maaşında şu kadar, ikramiyede bu kadar, her zaman açlık sınırı diye çıkıyorlar! Öteden beri böyledir! Rahat durup bilemedik, herşeyi tartışmaya açmışlar!

Haber YorumlarıAybüke Çelik:

Haklı konuşuyor Arif Kutlu. Doktor randevusu almak için saatlerce telefonda beklemek, sonra da aylar sonrasına gün verilmek gerçekten insanı çıldırtıyor. Benim annem de göz doktoru için 3 ay bekledi, o sürede gözü daha da kötüleşti. 4 bin lira da gülünç, enflasyon karşısında parası yok zaten. Emeklilere biraz daha saygı gösterilmesi lazım bence, çalışıp ülkeyi kalkındıran insanlar bunlar.

