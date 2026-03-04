Devrimci Emekliler Sendikası Van Şube Başkanı Sayyiğit: "Bayram İkramiyesi En Az Bir Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı"

(VAN) - Devrimci Emekliler Sendikası Van Şube Başkanı Teymur Sayyiğit, hükümeti emeklileri yoksulluğa sürüklemekle eleştirerek, bayram ikramiyesinin en az bir asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi. Sayyiğit, "2026 yılını hükümetin 'Emekliye Düşman Yılı' ilan ettik. Emekliyi sefalete sürükleyen bu anlayışı mahkum edeceğiz. Emekliyi bu hale getiren, emekliyi sadakaya ya da fitre ve zekata muhtaç eden bu anlayışı mahküm ediyoruz" dedi.

Devrimci Emekliler Sendikası Van Şubesi'nce "emeklilerin örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması" talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Sendikanın Van Şubesi Başkanı Teymur Sayyiğit yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz emekliler dilenci değiliz. Biz 30-40 yıl çalışarak kasalarına emanet olarak bıraktığımız primimizi istiyoruz. Eğer bu primimizi verirlerse biz de onlara 'İnsanlık adına güzel bir şey yapmış oluyorsunuz' diyeceğiz. Yapmazlarsa biz mücadelemize bugün olduğu gibi yarın da, öbür gün de farklı caddelerde, sokaklarda devam edeceğiz. Biz onlardan sadaka istemiyoruz. Bayram ikramiyesinin en az bir asgari ücret seviyesinde olmasını talep ediyoruz ve bu bizim hakkımızdır. Eğer onlar şatafatlı hayatlarından vazgeçmek istemiyorlarsa, bize o 20 bin lirayı ya da 4-5 bin lira bayram ikramiyesini reva görüyorlarsa biz de o günü sandıkta onlara hatırlatırız."

"Emekliler olarak senin yakana yapıştık, bundan sonra da seni rahat bırakmayacağız"

Biz emekliler olarak verdiğimiz mücadelede yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız. Kendi yandaşlarına, kendi çetelerine, kendi şatafatlı hayatlarına para var ama emekliye sıra gelince nedense para olmuyor. İran savaşını bahane edip ikramiyeyi artırmak istemiyorsan, İran'ın savaşından sana ne? Hükümet böyle yaparak memleketi bu hale getirdi. Biz emekliler olarak senin yakana yapıştık, bundan sonra da seni rahat bırakmayacağız. Emekliye sadaka değil, insanca yaşam için ikramiye istiyoruz. Bundan önceki mücadelemizde yılmadığımız gibi bundan sonra da hükümetten hesap sormak için kesinlikle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

"Emekli hak ettiği maaşı, hak ettiği ücreti almak zorunda"

TÜİK'in memurluğundan artık vazgeçin. Emeklinin hakkını verin, emekliye düşmanlık yapmayın. Biz Devrimci Emekliler Sendikası Van Şubesi olarak başta da söylemiştik, yine söylüyoruz, 2026 yılını hükümetin 'Emekliye Düşman Yılı' olarak ilan ettik. Bundan sonra da bu mücadelemizde hep bunu belirtmiş olacağız. Emekliyi sefalete sürükleyen bu anlayışı mahkum edeceğiz. Emekliyi bu hale getiren, emekliyi sadakaya ya da fitre ve zekata muhtaç eden bu anlayışı mahküm ediyoruz. Emekli bu ülkeyi koruyup bugüne kadar getirmişse hak ettiği maaşı, hak ettiği ücreti almak zorundadır. Bunun aksini iddia eden anlayışı mahkum ediyoruz. Biz bundan sonraki mücadelemize de devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA