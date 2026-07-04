Emeklilerden Açıklanan Maaş Zammına Tepki

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, "Ülke büyürken emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır" dedi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, açıklanan enflasyon verilerine tepki gösterdi. Emekliler, artışın yetersiz olduğunu belirterek basın açıklaması yaptı.

Emekli Sendikaları Platformu öncülüğünde düzenlenen açıklamada vatandaşlar, "Saray zammını al başına çal", "Sadaka değil, insanca yaşam istiyoruz" sloganları attı.

Basın açıklamasını yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının emeklilerin yaşadığı hayat pahalılığını yansıtmadığını kaydetti. Şahin, şunları söyledi:

"Açıklanan enflasyon verileri, milyonlarca emeklinin aylardır yaşadığı gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ne olursa olsun, emeklilerin mutfağında yangın sürmektedir. Pazarda, markette, eczanede ve kira öderken karşılaştığımız gerçek enflasyon, açıklanan rakamların çok üzerindedir. Milyonlarca emekli bugün açlık sınırının altında yaşamaya zorlanmaktadır. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım, beslenme ve sağlık giderleri karşısında gelirlerimiz her geçen gün biraz daha erimektedir. Emekliler artık torunlarına harçlık vermeyi değil, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi düşünür hale gelmiştir."

Yaşanan tablonun ekonomi politikalarının sonucu olduğunu belirten Şahin, AK Parti iktidarı döneminde sosyal güvenlik sisteminin milli gelirden aldığı payın azaltıldığını, emeklilerin bütçeden aldığı payın ise sürekli gerilediğini söyledi.

Emekli aylıklarının düşüklüğünün temel nedenlerinden birinin sosyal güvenlik sistemine yeterli kamu kaynağı ayrılmaması olduğunu ifade eden Şahin, "Bugün yaşanan yoksullaşmanın temelinde yalnızca yüksek enflasyon değil, sosyal güvenlik sisteminin bilinçli olarak zayıflatılması ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın azaltılması bulunmaktadır. Ülke büyürken emeklilerin büyümeden aldığı pay küçülmüş, ekonomik büyümenin sonuçları emeklilere değil sermayeye aktarılmıştır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA