Disk Rize-Artvin Şube Başkanı Bilgin'den 1 Mayıs Çağrısı: "Alanlarda Buluşalım, Mücadelemizi Hep Birlikte Yükseltelim"

DİSK Rize- Artvin Şube Başkanı Selim Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, emekçilerin yaşadığı ekonomik kayıplara ve sendikal baskılara dikkati çekti. Bilgin, 1 Mayıs'ta alanlarda olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Emekçiler baskı altındadır. Emekçiler, aldıkları ücretle çocuklarını geçindirememektedir. Yapılan kısmi artışlara rağmen ücretler erimiştir. Bu ay itibarıyla son 5 ayda ücretler yaklaşık 2 bin 500 lira değer kaybetmiştir. Bizim bir çağrımız ve dile getirdiğimiz sorunlar var. Emekçiler vergi vermesin demiyoruz ancak vergi oranlarının sabitlenmesini istiyoruz. Vergiler çok yüksek, ücretler ise günden güne erimektedir."

Sendikal örgütlenmenin önünde engeller bulunmaktadır ve bunların kaldırılması gerekmektedir. Demokratik hukuk devletine yakışmayan uygulamalar söz konusudur. Nitekim dün de gördüğünüz gibi, haklarını arayan, hak ettikleri maaşı talep eden 110 işçi, madenci ve emekçi gözaltına alınmıştır. Bu uygulamaların yanlış olduğunu ifade ediyor ve buna karşı sesimizi alanlarda yükselteceğimizi söylüyoruz.

Biz vergide, gelirde ve ülkede adalet istiyoruz. Bunu da 1 Mayıs meydanlarında güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Artvin Şubesi olarak 1 Mayıs kortejinde Fındıklı'da, Hopa'da ve Artvin merkezde olacağız. Tüm dostlarımızı, bu sorunlarımızı dile getirirken yan yana, kol kola olmaya davet ediyorum. 1 Mayıs'ta alanlarda buluşalım, mücadelemizi hep birlikte yükseltelim."

Kaynak: ANKA