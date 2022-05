Elazığlı Peynirci: "Artık Dilim Halinde Peynir Alacak İnsanlar, Bir Dilim Peynire Muhtaç Oldular"

ELAZIĞ (ANKA) - SERRA TAYLAN

Elazığ'da süt ürünleri üretip satan Bilal Yıldırım, dükkanındaki peynir bidonlarını göstererek; "Millet beşlik bidonları alamıyor artık. Ekonomi küçüldü diye küçük bidonlara yöneldi. Artık ikilik bidon yerine de tek dilim halinde peynir alacak insanlar. Bir dilim peynire muhtaç oldu. Bu gidişatımız iyi değil" dedi.

Elazığ'da süt ürünleri satan esnaf Şükrü Sözlü, "Herkes zor durumda. Burada fabrika peynirimiz var fabrika peynirin içinde, bidonda 3 kilo peynir var. 3 kilo olmasına rağmen bu bile şu anda 200-220 TL olmuş. Bunun nedeni mazottur, yapılan zamlardır, diğeri bütün faktörler birbirini zaten kovalıyor. Yapılan zamlardan dolayı şu anda ürünlerin hepsi durmuş durumda. Satışımız bayağı bir azaldı, yarıdan yarıya düşmüş halde" diye konuştu.

"İNSANLAR YAKINDA BİR DİLİM PEYNİR ALAMAYACAK"

Süt ürünleri ticareti yapan ve aynı zamanda üretici olan Bilal Yıldırım şunları söyledi:

"Zamlarla ilgili her gün açıklama yapmaktan biz usandık, zamlar usanmadı. Son zamanlarda süt ürünlerine zam yapıldı. Süt ve süt ürünlerine yapılan zammın en büyük etkeni artan maliyet ve yem fiyatları. Maalesef, yem fiyatları konusunda herhangi bir tedbir alınmıyor. Yemin çuvalı geçen sene 180 lira iken bugün 320-330 lira olmuş. Geçen yıl arpa fiyatı 2 lira iken, bugün arpa fiyatı 6 lira olmuş.

Bu fiyatlar artınca, insanlar hayvanlarına bakamıyor. Hayvanlarına bakmadıkları için ürettikleri sütten ve peynirden istedikleri geliri elde edemiyorlar. Bu yüzden ister istemez, fiyatlarda artış oluyor. Fiyatlarda artış olduğu zaman bu sefer de vatandaşa yansıyor.

Vatandaşın da alım gücü yerinde olmadığından dolayı alamıyor. Önceden böyle beşlik bidonlar hazırlarken, millet beşlik bidonları alamıyor artık. Ekonomi küçüldü diye küçük bidonlara yöneldi. Küçük bidonlar halinde almaya başladı.

Artık ikilik bidon yerine de tek dilim halinde peynir alacak insanlar. Bir dilim peynire muhtaç oldu. Bu gidişatımız iyi değil. Bir an önce tedbirlerin alınması lazım. Daha çok ülkeyi ayakta tutan tarım ve hayvancılıktır. Tarım ve hayvancılığa gerekli destek verilmezse, insanlarımız biter, ülkemiz çöker. Devletin bir an önce köylüye tarıma destek vermesi lazım. Bunlar geliştikçe, bütün diğer ürünlerin fiyatları da ister istemez düşer. Yani bir an önce bir tedbir alınması gerekmektedir."

"SATIŞIMIZ YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Süt ürünleri satan esnaf Şükrü Sözlü de zam gelmeden aracılar vasıtasıyla zamların zaten yapıldığını, yüksek fiyatların nedeninin zamlar kadar aracılar da olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ayın 15'inde süt ve süt ürünlerine zam gelecek. Ayın 15'i gelmeden aracılar diyelim aracı olan kişiler ürünlere şu anda zam yapmış haldeler ve bu bütün herkese yansımakta. Devletin açıkladığı 7 buçuk TL'lik süt hala yansımamış, fiyatlara yansımadığından dolayı. Ama şu anda yağ ve diğer ürünlere zam gelmiş. Bunu da aracılar yapıyor. Devlet bir zam yapıyorsa bizim insanımız 3-5 zam yapıyor bunun üstüne. Bundan hem biz şikayetçiyiz. Hem halkımız şikayetçi çünkü görüyorsunuz bu yağ normalde günlük gitmesi gerekirken şu anda bu yağ 4 gündür burada ve 1 kilo desen satılmamış, aynı şekilde çökeleği de öyle.

Bu çökelek normalde hakkı 15 lira ise şu anda 20 TL yapmışlar. Koyun peyniri, keçi peyniri 45-50 TL arası satılıyor şu anda. Bu zamlı olduğundan dolayı yüksek. Normalde mazottu diğer faktörlerdi bunlar var, zammı etkiliyor, yem fiyatları keza öyle. Normalde geçen sene 100 lira olan yem şu anda 300- 325 TL. Bunu yemciler de biliyor, herkes de biliyor. Hayvancılar zaten zor durumda, onlara da hak veriyoruz ama halkımız şu anda daha bir sıkıntılı. Herkes zor durumda çünkü. Burada fabrika peynirimiz var fabrika peynirin içinde bidonda 3 kilo peynir var. 3 kilo olmasına rağmen bu bile şu anda 200-220 TL olmuş. Bunun nedeni mazotudur yapılan zamlardır, diğeri bütün faktörler birbirini zaten kovalıyor. Yapılan zamlardan dolayı şu anda ürünlerin hepsi durmuş durumda. Satışımız bayağı bir azaldı, yarıdan yarıya düşmüş halde."

"MERADA EVLADINI KAYBEDEN İNSANLARIMIZ VAR"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın da süt ürünleri fiyatındaki artışta mazot ve yem fiyatlarının etkili olduğunu ifade ederken, piyasada üreticiden yok pahasına alınan ürünlerin tekelci firmalar tarafından çok fahiş fiyata satıldığını ve bu işten bu tekelci firmaların kar yaptığını belirtti. Abdullah Akın şunları söyledi:

"Elazığ'ın geçim kaynaklarına baktığımız zaman tarım ve hayvancılık ön planda. Bakıyorsunuz et, süt, peynir durumuna, vatandaşımızın gerçek problemleri bunlar, bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Bunları Konuşmamız gerekiyor, çünkü bundan etkilenen 60 bine yakın insanımız var. 60 bin insan hepsi şu anda ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar. Neden boğuşuyor diye baktığımız zaman. Geçen yıl 20 liraya verdikleri peyniri Bu yıl 30 liraya veremiyor neden? Bir-iki tane tekelci firma bu fiyattan bana vereceksin diyor, yoksa ben senden bu peyniri almam diyor. Siz iktidar olarak neden bu kardeşlerimizi getirip de bu tekelci firmaların eline düşürüyorsunuz? Teslim ediyorsunuz bir düzenleme yapmıyorsunuz? Bu işlere sahip çıkmıyorsunuz 60 bin tane insanın ağzını bıçak açmıyor. Bu kardeşlerimiz, bu meracı kardeşlerimiz sabahın saat ikisinde kalkıyor, gece yarısı sabaha karşı hayvanlarımı çıkartıyorlar meraya. O haliyle çoluk çocuğu ile birlikte. Öyle insanlar var ki biz yakinen tanıyoruz. Merada evladını hastalıktan kaybeden kardeşlerimiz var.

"AK PARTİ ZENGİNİN YÜKÜNÜ YOKSULA YÜKLÜYOR"

Hiçbir şeye zam gelmese bile bir marul 15 lira olmuş, bir maydanoz 5 lira olmuş. Her şeyin fiyatı artmış. İster istemez bu kardeşlerimizin yaşama tutunabilmesi için bunların mutlaka ürettiklerini peynirlere zam verilmesi gerekiyor. Siz bu adamdan 30 liraya peynir alıyorsunuz öbür taraftan onu toplayan tekelci firma bidona doldurup 80 liraya satıyor. Olacak şey mi? Bunların hepsinin ele alınıp, bu mağduriyetin giderilmesi yönünde işlemlerin başlatılması gerekiyor. Bugüne kadar AK Parti tarafından böyle bir dert olmadığı için hiçbir şekilde vatandaşın problemleri ile ilgilenmiyor. Bakıyorsunuz peynir fiyatına zam yapmıyor, zenginin yükünü yoksula yüklüyor. Siz bu problemleri gidereceksiniz, tespit edeceksiniz ve bunları çözmek zorundasınız. İlçelere gidiyorsunuz her yer işsiz gençlerle kaynıyor, hastanelerde doktor yok MR cihazı yok, tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş neden bahsediyorsunuz?"