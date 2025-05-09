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Elazığ ve Diyarbakır'da Ekonomik İş Birliği Görüşmeleri

Elazığ ve Diyarbakır'da Ekonomik İş Birliği Görüşmeleri
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve diğer yetkililerle bir araya gelerek tarım, hayvancılık ve bölgesel kalkınma konularında iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve beraberindekiler, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Meclis Üyesi Erdoğan Sadak, geçmiş dönemlerde Elazığ Valiliği de yapan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Dumandağ, Vali Zorluoğlu'na Elazığ'da görev yaptığı dönemde kente kazandırdığı hizmetler ve katkılar için teşekkür etti. Başkan Dumandağ, 'Elazığ ile Diyarbakır arasında kurulabilecek iş birliği alanları, özellikle tarım, hayvancılık ve bölgesel kalkınma başlıklarında görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ve Meclis Üyesi Erdoğan Sadak, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'yı da makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, iki şehir arasında ekonomik iş birliğini güçlendirecek projeler ve bölgesel kalkınma stratejileri üzerine verimli istişarelerde bulunuldu.

Başkan Dumandağ ve beraberindekiler Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle de bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette iki komşu ilin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelleri, sektörel iş birliği imkanları ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeler ele alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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