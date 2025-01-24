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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ziyarette bulunarak, Elazığ ekonomisine katkıları için teşekkür etti ve şehrin sorunlarını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu ise Elazığ'ın önemine vurgu yaparak, İdris Alan'ın çalışmalarını takdir etti.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye ve Elazığ ekonomisinin gelişmesine önemli katkı ve destekler sunan, birçok projeyi hayata geçirerek üretim, istihdam ve ihracatta rekorlar yaşanmasını sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Alan, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ilimiz ekonomisinin gelişmesine önemli ve büyük katkıları var. Teşvik yasasının süresinin uzatılması başta olmak üzere şehrimiz ile ilgili yaşadığımız sorunları öncelikle kendisine iletiyoruz. Kendisi de bu konuda büyük bir hassasiyetle sorunumuzu çözecek adımları atıp problemin giderilmesini sağlıyor. Ben bu gayretinden ve ilimize olan samimi yaklaşımından dolayı Elazığ iş dünyası ve üyelerimiz adına TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum."

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ın başarılı çalışmalarını ilgiyle takip edip takdir ettiklerini ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Elazığ'ın bizim gönlümüzde ve ruh dünyamızda özel bir yeri ve anlamı var. Ülkesine sevdalı, bayrağına aşık, çalışkan ve mert insanların şehri Elazığ'ın gelişme ve kalkınmasında İdris Başkanımızın rolü büyük. Bizleri sıklıkla arayan ve iş dünyası ile şehrin diğer sorunlarını iletip çözülmesini talep eden İdris Başkanımızın bu gayret ve hizmet heyecanı başarıya dönüşüyor ve bizleri de memnun ediyor. İşini takip eden ve çözüm odaklı çalışan Elazığ TSO Başkanımız İdris Alan'a gösterdiği bu gayret ve başarılarından dolayı teşekkür ediyor, Elazığ'da bulunan gönüldaşlarımız ve tüm üyelerimize kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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