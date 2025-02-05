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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı: Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem felaketi karşısında tek yürek olduğunu vurguladı ve devletin destekleriyle yaraların sarıldığına dikkat çekti.

Asrın felaketinde devletin tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye'nin tek yürek olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konuldu. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü vesilesiyle açıklama yaptı. 2 yıl önce yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlerin acısını ilk günkü tazeliğiyle yüreklerinde yaşadıklarını aktaran Başkan Dumandağ, Elazığ'ın da içinde yer aldığı 11 şehri etkileyen depremlerin ardından devlet millet birlikteliğiyle yaraların hızlıca sarıldığını ifade etti.

Deprem sonrası birlikteliğin dünyaya örnek olduğunu aktaran Başkan Dumandağ, "Yüreklerde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamd olsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla verdi. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek oldu, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koştu ve asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konuldu. Bu duygularla asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir vatandaşımıza sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile asrın birlikteliğini ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza eylesin" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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