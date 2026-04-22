Elazığ'ın Maden İlçesinde Eti Gümüş İşçileri Ödenmeyen Alacaklarını Talep Ediyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde, SSS Yıldızlar Holding'e bağlı ETİ Gümüş firmasında çalışan işçiler aylardır maaş alamadıklarını ve emekli olanların tazminatlarının ödenmediğini dile getiriyor. Çeşitli işçiler, durumu ve yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinde SSS Yıldızlar Holding'e bağlı ETİ Gümüş firmasında çalışan işçiler aylardır maaş alamadıklarını, emekli olanlara ise tazminat verilmediğini öne sürdü. CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören, "Maden'de ETİ Krom işletmesi kapatılarak Yıldızlar Holding'e verildi. Ancak faaliyete geçtikten sonra 100'e yakın personelin 7 aylık maaşı verilmedi, 2025 yılında personel işten çıkarıldı. Orada çalışan işçiler, çocukları evde aç beklerken evlerine ekmek götüremez, çocuklarının yüzüne bakamaz duruma geldi" dedi.

İşçilerden Turan Küçük, çalıştığı 5 yıl boyunca düzenli maaş alamadığını savundu. Küçük, "2020 yılının 8 ayında Yıldızlar Holding SS firmasında işbaşı yaptık. 5 yıl çalıştık. Arada maaşlarımız geç verildi ya da yatırılmadı. O nedenle işten ayrıldık. Mağdur olduk. İçeride maaşımız ve tazminatlarımız duruyor. Bunların ödenmesini istiyoruz" dedi.

İşçilerden Ahmet Türker de, "2017'de burada işbaşı yaptım. 2020'de greve gittik. Greve gidince haklarımızı alabildik. Ama 2020'den beri tazminatımızı alamadık. Bunun üstüne 5 aylık maaşım da içeride. Bize vermediler. Ben haklarımı istiyorum" diye konuştu.

Cuma Taşdemir isimli işçi de 2017 yılında Yıldızlar Holding'te çalışmaya başladığını ve hiçbir hakkının verilmediğini ileri sürerek, "Zevkine çalıştırdılar bizi" dedi.

"Bizi işten çıkmaya zorladılar"

İşçilerden Kerim Cuma Deniz, "2017 den beri Yıldızlar Holding'te çalıştım. 2025'te çıkışımızı verdiler. Haklarımızı alamadık. Maaşlarımızı bile vermediler. Bizi çıkışa zorladılar. 'Ya işten çıkacaksın ya ücretsiz izin' dediler. Mecburen işten çıktık. Bir yıl geçti hala haklarımızı alamadık" ifadelerini kullandı.

Murat Toprak isimli işçi de ödenmeyen 2 aylık ücretini istediğini bildirdi.

"Buradaki halkın parasını vermeden çekip gittiler"

CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Maden'de ETİ Krom işletmesi kapatılarak Yıldızlar Holding'e verildi. Ancak faaliyete geçtikten sonra 100'e yakın personelin 7 aylık maaşı verilmedi, 2025 yılında personel işten çıkarıldı. Orada çalışan işçiler, çocukları evde aç beklerken evlerine ekmek götüremez, çocuklarının yüzüne bakamaz duruma geldi. Ben sayın il yönetimi ve milletvekillerine sesleniyorum. Maden'de bu kadar mağduriyet yaşandı. Yüzlerce işçinin maaşı verilmezken Yıldızlar Holding gelip buradaki tüm makine ve ekipmanları alırken siz ne yaptınız? Şurada 1 yıl kaldı seçime. Tekrar geleceksiniz, bizden oy isteyeceksiniz. Biz sizlerden hesap soracağız.
Buradaki halkın parasını vermeden çekip gittiler. Hangi gün ne yaptınız? Hangi gün Ankara'ya gidip genel başkanınızla ve vekillerle görüştünüz? Bu işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda destek istiyoruz. Bu işçilerin hiçbir geliri yok. Maden'de kalıyorlar, tarım yok. Sadece burada personel olarak çalışmışlardır. Buradakiler babalarının 20 bin lira emekli maaşına muhtaçtır. İlgililerden bu konuda destek bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
