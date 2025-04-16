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Elazığ'da Zirai Don Tarımsal Üretimi Vurdu

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Elazığ'da meydana gelen kar yağışı ve mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları tarımsal üretimde zarara yol açtı. Özellikle Baskil ilçesinde kayısı ağaçları dondan etkilendi.

Elazığ'da zirai don tarımsal üretime zarar verdi

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yaşanan zirai don kentte tarımsal üretime zarar verdi.

Meteorolojinin uyarısının ardından geçtiğimiz gün Elazığ ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisi oldu. Kar yağışının olmadığı ilçelerde ise dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi. Baskil ilçesinde dondurucu soğuktan en çok etkilenen ise kayısı ağaçları oldu. Ağaçların üzerinde buz sarkıtları meydana gelirken çiçekler de düşüp solmaya başladı. Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Ahmet Duman isimli çiftçi, dondurucu soğuklar nedeni ile kayısı ve meyve ağaçlarının yandığını ve daha önce böyle bir felaket görmediğini ifade ederek, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Yerel
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