Elazığ'da Sanayi Esnafı Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor: Zamlar Bile Çarkın Dönmesine Yetmiyor

(ELAZIĞ) - Elazığ Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaf artan maliyetler, yüksek vergi yükü ve vatandaşın düşen alım gücü nedeniyle iş hacimlerinin ciddi şekilde daraldığını ifade etti. Esnaf Ufuk Uymaz, "Bankaların ve POS sistemlerinin bize oynadığı oyunları da hesaba katarsak bayağı zor durumdayız. Bu durum bizi bitirdi. Şu anda yaşadığımız ortam çok kötü. Biz ezilince mecburen bunu müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ama zamlar bile çarkın dönmesine yetmiyor" açıklamasında bulundu.

Elazığ'da Sanayi Sitesi esnafı, ekonomik kriz nedeniyle iş potansiyellerinde ciddi düşüş yaşandığını belirterek ayakta kalmakta zorlandıklarını ifade etti. Bazı esnaf işlerin özellikle son aylarda yüzde 40'a kadar düştüğünü vurgularken, bazıları giderler, vergiler ve banka kesintileri sebebiyle zam yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ufuk Uymaz isimli esnaf yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fiyatların iş potansiyeline negatif etkileri var. Ancak çevre illerde olan depremlerden dolayı sanayimize büyük bir talep de var. Ama sanayi olarak bu taleplere yetişebiliyor muyuz, o ayrı bir konu. Sanayideki fiyatlar şu anda dolar ve kur açısından baktığımız zaman çok yüksek. Bu da bizim açımızdan elektrik masrafı, dükkan kiraları ve diğer giderleri ancak başa baş karşılıyor. Bunun karşısında biz de mecburen fiyatlara zam yaptık. İnsanlar da bu zamlardan etkilendi ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu bir çark; hepsi birbirini tamamlıyor."

Bankaların ve POS sistemlerinin bize oynadığı oyunları da hesaba katarsak bayağı zor durumdayız. Bu durum bizi bitirdi. Şu anda yaşadığımız ortam çok kötü. Biz ezilince mecburen bunu müşteriye yansıtmak zorunda kalıyoruz. Biz de ayakta kalmak zorundayız, bu çarkı döndürmemiz lazım. Bu yüzden fiyatlar yükseldi, zamlı fiyatlar var. Ama zamlar bile çarkın dönmesine yetmiyor. Eskiden bir vatandaş gelip 5 parça iş yaptıracaksa şimdi 3'e düşmüş durumda. İnsanlar sadece elzem olan işleri yaptırıyor. Bir emekliyi düşünün, yağ değişimine gelse 3–4 bin lira. Adamın maaşı gitti. Bir de kirada oturuyorsa zaten bitmiş demektir. Her şey birbirine zincirleme bağlı. Birine versen diğeri açık kalıyor. Bu yüzden devletin bu konuyu ele alıp esnafla ve vatandaşla görüşerek orta yol bulması lazım. Bizi en çok vergiler zora sokuyor. Eskiden senede 3 vergi veriyorduk, şimdi 8–10 tane veriyoruz. Neye verdiğimizi de bilmiyoruz. Verdiğimiz verginin adı ne, onu da bilmiyoruz ama vergi veriyoruz. Devlet bu adam kazanmış mı kazanmamış mı onu bilmiyor. 'POS al ki seni takip edeyim' diyor. Zaten yüzde 4–5 bankaya veriyoruz. Yazık günah değil mi? Türkiye bugüne böyle mi geldi?"

"Artık kimse orijinal parça alamaz oldu"

Sanayi esnafı Fatih Demirdağ da son aylarda işlerde belirgin bir düşüş olduğunu bildirerek, "Sebebi hem savaşlar hem de ekonomik kriz olabilir. Müşterimiz eskisi gibi değil. Kime fiyat söylüyorsak hemen 'ah vah' etmeye başlıyorlar. Pahalılık aldı başını gidiyor. Artık kimse orijinal parça alamaz oldu, insanlar yerli malına ve ikinci el ürünlere yöneldi. Mazota gelen zam her şeye zam demektir. Çünkü her şey nakliye ile geliyor. Mazota zam gelince yedek parçaya da meyve sebzeye kadar her şeye zam geliyor. Geçtiğimiz yıllara kıyasla işlerimiz yüzde 30-40 oranında düştü" dedi.

"İş yapıyoruz ama tahsilatta zorlanıyoruz"

Sanayi esnafından Cengiz Güleç ise, "Ekonomik kriz ortada. İnsanlar mecburen arabalarını yaptırıyor, masraf ediyor. Ama kamyoncular, otobüsçüler, nakliyeciler zor durumda. Bilet fiyatları ve nakliye ücretleri aynı kalıyor ama mazota sürekli zam geliyor. Bu durum ekonomiyi altüst ediyor. Özel araçlar çok etkilenmiyor ama ticari araçlar çok etkileniyor. Biz iş yapıyoruz ama tahsilatta zorlanıyoruz. İnsanlar gidip altın alıyor ama borcunu ödemiyor. Resmi daireler de ödemeleri geciktiriyor. Bu gecikmeler esnafı zor durumda bırakıyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA