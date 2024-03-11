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Elazığ'da sağlık çalışanları nöbetlerini oruç açarak geçirdi

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Elazığ'da Ramazan ayının ilk gününe denk gelen sağlık çalışanları, nöbetlerini oruç açarak geçirdi. İstasyonda bir araya gelen çalışanlar, birlikte iftar yaparak görevlerine devam etti.

Elazığ'da nöbetleri Ramazan ayının ilk gününe denk gelen sağlık çalışanları, oruçlarını istasyonda açtı.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Servis çalışanları da ilk iftar heyecanını ailelerinden uzakta görev başında yaşadı. Kent merkezindeki 15 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık çalışanları, ilk iftarlarını ekipteki çalışma arkadaşlarıyla birlikte yaptı. İstasyonda yemeklerini el birliğiyle hazırlayan çalışanlar, oruçlarını açmalarının ardından görev için istasyondan ayrıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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