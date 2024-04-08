Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri doluluğu yakalayamadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala, oto kiralama işletmeleri istenilen doluluğu yakalayamadı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı hazırlıkları kent genelinde devam ederken, araç kiralama iş yerleri bu sene bayram öncesi istediği doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla, bayrama 10 gün kala kiralama rezervasyonlarını tamamlayan oto kiracıları, bu sene istedikleri rakamlara ulaşamayarak kiralamada yüzde 20'de kaldı. Tek umutları bayrama 2-3 gün olduklarını aktaran işletme sahibi, ellerinde bulunan araçları kiralayamazlarsa bayramda da iş yerlerini açacaklarını aktardı.

Bu yılın geçen yıllara istinaden araç kiralamada ve rezervasyonlarında bir düşüklük olduğunu belirten oto kiralama işletmecisi Onur Şahin, "Geçen yıllarda bayrama 10 gün kala rezervasyonlarımızı kapatıyorduk ama şuan itibariyle rezervasyonlarımız yüzde 20 seviyelerinde. Bu durumu bayrama 2-3 gün kala oluşabilen yoğunluklardan kaynaklı da olabilir ve inşallah o şekilde olur. Çünkü oto kiralama olarak bizim yılda iki tane tatilimiz var bunlardan birisi Ramazan Bayramı diğeri de Kurban Bayramı'dır. Bunun haricinde 7-24 saat çalışan bir meslek grubuyuz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış oldu ama biz elimizden geldiği kadarıyla fiyatlarımızı insanlarımıza göre endekslemeye çalışıyoruz. İster istemez fiyat artışı yapıyoruz ve bu da bizim elimizde olmayan bir durumlardan kaynaklı. Araç malzemelerine gelen zamlardan dolayı bizlerde otomatik olarak zam yapma durumunda kaldık. İnşallah bayrama birkaç gün kala bütün araçlarımızı kiraya vererek bizde her bayram yaptığımız tatilimizi yapabiliriz. Kiraya veremezsek ise bayram günlerinde de iş yerimizi açacağız. Bu sene bayram öncesi oto kiralamalarda çok büyük bir düşüş var" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Elazığ Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BİM AKTÜEL KATALOĞU 8-10 NİSAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanlığına aday olmayacak mı? İyi Parti'de Meral Akşener dönemi bitti mi? Meral Akşener istifa mı etti? Süper Kupa maçına Wanda Nara yorumu! Wanda Nara Fenerbahçelilere ne dedi? Wanda'nın paylaşımı neden gündem oldu? Bayramda bankalar açık mı? Ramazan Bayramı'nda BORSA açık mı? Eczane, noter, kargo firmaları bayramda çalışacak mı? SÜPER KUPA maçı sonrası Fenerbahçe ne ceza alacak? Fenerbahçe ceza alacak mı? Son sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı hangi gün? Yargı dizisi final mi yapacak? Yargı finali ne zaman, kaçıncı bölümde olacak? Müge Anlı CANLI İZLE! 8 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da 2. potaya kim girdi? Metro bayramda bedava mı 2024? Ramazan Bayramı'nda Metrobüs, Marmaray, Vapur seferleri ücretsiz mi? Resmi Gazete bugün (8 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title