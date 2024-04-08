Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri doluluğu yakalayamadı

Elazığ'da Ramazan Bayramına sayılı günler kala, oto kiralama işletmeleri istenilen doluluğu yakalayamadı.

Elazığ'da Ramazan Bayramı hazırlıkları kent genelinde devam ederken, araç kiralama iş yerleri bu sene bayram öncesi istediği doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla, bayrama 10 gün kala kiralama rezervasyonlarını tamamlayan oto kiracıları, bu sene istedikleri rakamlara ulaşamayarak kiralamada yüzde 20'de kaldı. Tek umutları bayrama 2-3 gün olduklarını aktaran işletme sahibi, ellerinde bulunan araçları kiralayamazlarsa bayramda da iş yerlerini açacaklarını aktardı.

Bu yılın geçen yıllara istinaden araç kiralamada ve rezervasyonlarında bir düşüklük olduğunu belirten oto kiralama işletmecisi Onur Şahin, "Geçen yıllarda bayrama 10 gün kala rezervasyonlarımızı kapatıyorduk ama şuan itibariyle rezervasyonlarımız yüzde 20 seviyelerinde. Bu durumu bayrama 2-3 gün kala oluşabilen yoğunluklardan kaynaklı da olabilir ve inşallah o şekilde olur. Çünkü oto kiralama olarak bizim yılda iki tane tatilimiz var bunlardan birisi Ramazan Bayramı diğeri de Kurban Bayramı'dır. Bunun haricinde 7-24 saat çalışan bir meslek grubuyuz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış oldu ama biz elimizden geldiği kadarıyla fiyatlarımızı insanlarımıza göre endekslemeye çalışıyoruz. İster istemez fiyat artışı yapıyoruz ve bu da bizim elimizde olmayan bir durumlardan kaynaklı. Araç malzemelerine gelen zamlardan dolayı bizlerde otomatik olarak zam yapma durumunda kaldık. İnşallah bayrama birkaç gün kala bütün araçlarımızı kiraya vererek bizde her bayram yaptığımız tatilimizi yapabiliriz. Kiraya veremezsek ise bayram günlerinde de iş yerimizi açacağız. Bu sene bayram öncesi oto kiralamalarda çok büyük bir düşüş var" dedi. - ELAZIĞ