Elazığ'da kurban pazarında uykusuz mesai: Geceyi hayvanlarının başında geçiriyorlar

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi kurulan kurban pazarında besicilerin yoğun mesaisi gece boyunca da devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente gelen üreticiler, bir yandan kurbanlıklarını satmaya çalışırken diğer yandan pazarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bayram yaklaşırken hareketliliğin arttığı pazarda, vatandaşlar gece saatlerinde de kurbanlık almak için besicilerle pazarlık yapmayı sürdürüyor. Gün boyu satış yapan üreticiler ise yoğunluğun azalmasının ardından çay demleyip yanlarında getirdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurarak dinlenmeye çalışıyor.

Bazı besiciler araçlarında uyurken, bazıları ise hayvanlarının zarar görmemesi için sabaha kadar nöbet tutuyor. Hayvanlarının başından ayrılmayan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak için gece gündüz mücadele ediyor.

Kurban satıcısı Yılmaz Uygur, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Dünden beri 24 saattir yatmamışım. Gerçekten başım patlıyor. Hayvanlarımın başında bekliyorum çünkü çok büyük emek sarf etmişim. Bunlar benim ve çocuklarımın geleceği. Gerekirse içlerinde yatıyorum zarar gelmesin diye. Bu hayvanları çok seviyorum. Sabaha kadar etraflarında dönüyorum, onlar bana ben onlara bakıyorum. Bazen arabada yatıyorum yine de uykum gelmiyor. Bazen köpekler geliyor onları kovalıyorum. Domates ve salatalık getirmişim, onlarla idare ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

