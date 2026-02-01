Haberler

Elmütder'den Elazığ'daki İhalelere İlişkin "300 Milyon Lira Kamu Zararı" İddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bazı ihalelerin kanuna aykırı olarak yapıldığını ve bu durumun 300 milyon liralık kamu zararı doğurma ihtimali taşıdığını açıkladı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği (ELMÜTDER), Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin kanuna aykırı olarak pazarlık usulü ile yapılması nedeniyle 300 milyon liralık kamu zararı ihtimali bulunduğunu iddia etti.

ELMÜTDER'den yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve toplamda dört adet olduğu tespit edilen bazı kamu ihalelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine aykırı biçimde pazarlık usulüyle gerçekleştirildiğine dair kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluştuğu" belirtildi.

Söz konusu ihalelerde rekabet ortamının yeterince sağlanmadığı, yalnızca belirli firmaların davet edildiği ve bu nedenle fiyat kırımlarının yaklaşık yüzde 10 seviyesinde kaldığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oysa aynı nitelikteki işlerin açık ihale usulüyle yapılması halinde, daha fazla isteklinin katılımıyla rekabetin artacağı ve kamu yararı doğrultusunda yüzde 30-40 oranlarında daha avantajlı fiyatların oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu farkın, Elazığ kamuoyu açısından en az 300 milyon lira seviyesinde bir kamu zararı doğurmuş veya doğurma ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir.

"Kamu zararına yol açmış veya açabilecek nitelikte"

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü, yalnızca zorunlu ve istisnai haller için öngörülmüş bir yöntemdir. Ancak bahse konu ihalelerde bu yöntemin tercih edilmesini gerektirecek açık bir zorunluluk bulunmadığı yönünde kamuoyunda güçlü bir kanaat oluşmuştur. Bu durumun şeffaflık, rekabet ve eşit muamele ilkelerini zedelediği gibi kamu zararına yol açmış veya açabilecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.

Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf kullanılması hem yasal hem de toplumsal zorunluluktur. Bu çerçevede Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen söz konusu ihalelerin hangi gerekçelerle pazarlık usulüyle yapıldığının,

ihalelere davet edilen firmaların hangi kriterlere göre belirlendiğinin, ihale süreçlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun, kamu zararının oluşup oluşmadığının ve sorumlularının ilgili denetim ve yetkili kurumlar tarafından ivedilikle incelenmesi gerektiğini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Dernek olarak, sürecin takipçisi olacağımızı; kamu zararına yol açan her türlü uygulamanın karşısında duracağımızı ve şeffaflığın sağlanması adına konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç

Katliam gibi kazada olay yerinden gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?