Elazığ'da Görme Engellilere Şiir Okuyan Öğrenciler Takdir Topladı

Elazığ'da gittikleri kurs merkezinin destekleriyle görme engellilere şiir okuyan ve onlarla sohbet eden 4. sınıf öğrencilerinin, "Gözlerini kaybetmiş bir insan saati ayarlayabilir ama doğuştan engelli olan biri bunu yapamaz ve engellilerin ne hissettiğini biz de anlıyoruz" sözleri, 39 yıllık dernek başkanı tarafından takdirle karşılandı.

Elazığ'da bir kurs merkezine giden 4. sınıf öğrencileri, müdürleri ve öğretmenlerinin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şiir ve kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri davet edildi. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan dernek başkanı ve üyelerine şiirler okundu. Duygu dolu anlara sahne olan etkinliğin sonunda açıklamalarda bulunan öğrencilerden 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Taha Gündoğdu'nun, "Birisi bize sorunca o engellilik durumunu anlatmamız bile imkansız oluyor. Bazen doğuştan engelliler olduğu için onlara bunu anlatmak çok zor oluyor. Önceden gözlerini kaybetmiş bir insan saati ayarlayabilir ama doğuştan engelli olan biri bunu yapamaz. Engellilerin ne hissettiğini biz de anlıyoruz" sözleri sınıfta bulunanlardan takdir topladı.

Özellikle 39 yıllık dernek başkanlığı sürecinde bu kadar duygu dolu bir an yaşamadığını dile getiren dernek başkanı Refik Temiz, onur duyduğunu belirterek, etkinliğe katkı veren herkese teşekkür etti.

Şiirler okudukları görme engelli misafirlerine sorular sorduklarını dile getiren öğrencilerden Taha Gündoğdu, "Engellilerin renkleri, eşyaları merak etmeleri gibi durumları biz de düşününce hatta birisi bize sorunca o engellilik durumunu anlatmamız bile imkansız oluyor. Bazen doğuştan engelliler olduğu için onlara bunu anlatmak çok zor oluyor. Önceden gözlerini kaybetmiş bir insan saati ayarlayabilir ama doğuştan engelli olan biri bunu yapamaz. Engellilerin ne hissettiğini biz de anlıyoruz. Bunları yaşamanın kötü olduğunu hissediyoruz. Biz de bugün şiirler okuyup, merak ettiğimiz soruları sorduk. Onların dertlerini biz de anladık" dedi.

"39 yılı aşkındır bir dernek başkanlığı yapıyorum böyle onur verici bir durumla karşılaşmadım"

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Refik Temiz, "4. sınıf öğrencileri ile bizleri buluşturdular, tanıştırdılar ve güzel şiirler okudular. Güzel bilgi alışverişinde bulunduk. Gerçekten şu an duygu doluyum, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Elazığ'ımızda 39 yılı aşkındır bir dernek başkanlığı yapıyorum böyle onur verici bir durumla karşılaşmadım. Bugün bu tadı bize tattıran değerli müdire hanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çocukların geleceği bizim önümüzü açacak diye düşünüyorum. Şiirlerden 'Görmüyorum görmüyorum' üzerine yazılanı beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

19 yaşında gözlerini kaybeden ve 39 yıldır karanlıkta yaşayan bir çocuk annesi Feride Öktan ise, "Verimli bir etkinlik gerçekten bizi mutlu etti, duygulandırdı. Hatta çocuklarımız şiirler okurken çok değişik duygular yaşadık, küçüklüğümüze gittik. İlk gözlerimi kaybettiğim döneme gittim ve doğuştan renkleri bilmeyenleri düşündüm. Taha kardeşime ve özellikle hocamıza böyle duyarlı çocuklar yetiştirdikleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ