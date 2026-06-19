Elazığ'da Emekliler Platformu Kuruldu: "Ülkedeki En Mağdur Kesim Emeklilerdir"

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Türkiye Emekliler Partisi İl Başkanlığı ile Tüm Emekliler Derneği iş birliğinde Elazığ Emekliler Platformu kuruldu. Platform Sözcüsü Kemal Çelebi, kentte 100 bin dolayında emeklinin yaşadığına dikkat çekerek, ülkedeki en mağdur kesimin emekliler olduğunu dile getirdi.

Türkiye Emekliler Partisi Elazığ İl Başkanlığı ile Tüm Emekliler Derneği iş birliğinde Elazığ Emekliler Platformu kuruldu. Emeklilerin hak ve hukuk mücadelesini tek çatı altında yürütmeyi hedeflediklerini söyleyen Platform Sözcüsü Kemal Çelebi, emeklilerin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının çözümü için platform aracılığı ile daha güçlü bir zemin oluşturulacağını söyledi.

Elazığ'da 100 bin dolayına emeklinin yaşadığına dikkat çeken Çelebi, emeklilerin ülkedeki en mağdur kesim olduğunu ifade ederek, "Maalesef yıllardır yapılan çalışmalara rağmen emeklerimizin mağduriyeti hiçbir şekilde giderilmiş değildir. En azından tüm emeklerin beklentisi asgari ücret seviyesine emekli maaşlarının çıkartılmasıdır. Biliyorsunuz 2000 yılından beri devam eden 2000 öncesi ve sonrası intibakla ilgili düzenlemeler bugüne kadar emeklilerin istediği şekilde düzenlenmemiştir. O büyük bir yara olarak hala kambur olarak emeklilerimizin sırtında durmaktadır. Hükümetimizden özellikle bizlerin platform olarak da en büyük beklentimiz budur. Bu boşlukların bir an önce doldurularak emeklerin beklentilerini karşılanmasıdır. Çabamız da zaten başkanlarımızla beraber bundan sonra bu yönde olacaktır" dedi.

"EMEKLİLERİN YÜK OLDUĞUNU SÖYLEYEN YÖNETİCİLERİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş da emeklilerin bir araya gelerek ses çıkarmalarının, birbirlerine destek olmalarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Çalışma Bakanlığı'nda bir başkan 'emekliler çok fazla yaşıyor' diye ileri geri konuşmaları oldu. Biz bunu kınıyoruz. Emeklilerin hak ve hukuklarına destek verilmesini istiyorum. 2000 yılında ben emekli olduğumda emekli maaşıyla 2 tane cumhuriyet altını alıyordum ve pazar parası da artıyordu. Şimdi çeyrek alamıyorsun, yarımı çok zor alıyorsun. Allah sonumuzu hayır etsin. Emeklilerin devletimize yük olduğunu söyleyen siyasetçiler var. Ben onlara Allah'a havale ediyorum. Gerçekten emekliler mağdur, çocuğunu sevemiyor, torununu sevemiyor, eşinin ihtiyacını alamıyor. Biz emekliler olarak mağduruz. Bilhassa memur emeklilerine verilen seyyanen zam şu anda 23 bin lira olmuş durumdadır. Bunun tüm emeklere yansıtılmasını talep ediyoruz ve emeklilere seyyanen zam verilmesini istiyoruz. "

"EMEKLİLERİMİZ ÇOK BÜYÜK SIKINTILAR İÇERİSİNDE"

Türkiye Emekliler Partisi İl Başkanı Talat Aksoy da çalışan ile emekli maaşları arasındaki farkın çok fazla olduğunu belirterek, "Emeklilerimiz çok büyük sıkıntılar içerisindeler. En başta maaşlar. Bundan 20-25 sene önce emeklilerle çalışanlar arasında 100 lira 200 lira gibi çok cüzi bir para farkı vardı. Şimdi ise maaş kadar fark oynuyor. Şu anda emeklilerin durumu iç açıcı değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA