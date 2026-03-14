Vatandaşlardan "App Plaka" Tepkisi: "Plakayı Şoförler Cemiyeti Vermiş. Benim Günahım Nedir?"

(ELAZIĞ) - Haber: Serra TAYLAN

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı APP Plakaların değiştirilmesi için tanınan sürenin 1 Nisan'da sona erecek olması nedeniyle araç sürücüleri, Elazığ Şoförler Cemiyeti'nde yoğun bir kalabalık oluşturdu. Plakası "APP Plaka" olduğu için değiştirmek zorunda kaldığını belirten bir vatandaş plakayı Şoförler Cemiyeti'nden aldığını belirterek bu konuda mağdur olduğunu belirtti. Aracı ile yıllardır muayenede hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirten araç sürücüsü, şunları söyledi:

"Ben aracı aldığımda bu plaka vardı"

"Şoförler Cemiyeti'nin bastığı plaka, Şoförler Cemiyeti'nden verilen plaka. Vatandaşın burada günahı ne? Ben aracı aldığımda bu plaka vardı. Eğer Şoförler Cemiyeti bu hatayı yapmışsa vatandaşın günahı ne? Ben 417 lira notere vermişim, 850 lira da cemiyete vereceğim. Sözde Şoförler Cemiyeti'nin mührü varsa ceza 4 bin liraymış, mührü yoksa da 140 bin liraymış ceza. Ben yola çıkacağım. Mecbur plakasız çıkacağım. Şoförler Cemiyeti yarın gel diyor. Benim burada günahım nedir? Devlet açık açık vatandaşa söyleseydi. Tüm plakaları değişeceğiz, karekod yapacağız. Biz baştan masraf edip plakalarımızı değiştirecektik karekodlu olsun diye. Bu mağduriyet niçin? Şoförler Cemiyeti devlete bağlıdır. Şoförler Cemiyeti bu plakaları bastığı zaman vatandaşa soruyordu, 'sen hangi plakayı istiyorsun' diye. Mührümüz var, her şeyimiz var. Bugüne kadar araç muayenelerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben bunu bilerek yapmamışım ki, Şoför Cemiyeti boya yerine bant vurmuş. Burada benim günahım nedir?"

"Bu plakayı bu şekilde basanların hiç suçu yok mudur?"

Yıllardır aracının plakası ile ilgili bir sorun yaşamadığını ifade eden bir başka vatandaş da tepkisini şöyle dile getirdi:

"APP'dir bilmem nedir. Ondan sonra sahtekarlıktan başka bir şey mi var. Türk milletini tenzih ederim ama sahtekarlık çok arttı. Peki bugün sormak lazım bugüne kadar bu plakayı niye kullandırttılar? Bu plakayı bu şekilde basanların hiç suçu yok mudur? Bir de onları suçlamak lazım. Noteridir basım yeridir. Muayene ücretlerini tamamen devletin eliyle yapılmasını istiyorum özelleştirmeden çıkarılmasını istiyorum."

Aracının plakasının "APP" olup olmadığını bir çok kişinin bilmediğini belirten bir vatandaş da hem trafik cezalarına hem de "APP plaka" uygulamasına tepki göstererek, "Neyi var bu plakanın onun yazısı küçüktür bunun yazısı büyüktür yani milletten para almak. APP plaka ile normal plaka arasındaki farkı her vatandaş sağlayamıyor. Şahsen ben sağlayamadım sabah sanayiye gittim arkadaş dedi ki seninki de APP. Trafik cezaları zaten başlı başına bela. Muayene ücretleri zaten fazla. Zaten bu yılda artış var. 2026 yılında hem paranı veriyorsun hem de sıra bekliyorsun orada rezillik diz boyu, yani hem burası hem orası" dedi.

"İnsanları bu kadar sıkıntıya koymaya gerek var mı?"

Emekli olduğunu ifade eden bir vatandaş plaka nedeni ile ceza gelirse nasıl ödeyeceğini bilemediğini belirtti. Plaka ile muayenede bir sorun yaşamadığını belirten vatandaş, şunları söyledi:

"Yazık bu şekilde milleti çok zor durumda bırakıyorlar. Herkes muayeneye yıllık gidiyor. Yılda gittiği zaman plakasında yanlış bir şey varsa göndersin plakayı değiştirsin, muayenesini yaptırsın. İnsanları bu kadar sıkıntıya koymaya gerek var mı, yok. Artan trafik cezalarını hiç söylemeyin. Yani yol gidiyorsun bakıyorsun adam MOBESE'ye rastlıyor ondan sonra dron görüyor, kamera görüyor, birden frene basıyor. Kamyon arkadan 40 ton 30 ton gelen adam nasıl dursun? Boş bir araba hemen durur ama arkasındaki nasıl dursun?"

Elazığ Şoförler Cemiyeti Başkanı Şevket Toraman da binlerce plakanın değiştirilmesinin kısa sürede olamayacağını belirterek, sürenin uzatılabileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA