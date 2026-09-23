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Elazığ'da 36 aylık promosyon ihalesi 48 bin TL'lik teklif yetersiz bulunarak iptal edildi

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Elazığ'da 36 aylık promosyon ihalesi 48 bin TL'lik teklif yetersiz bulunarak iptal edildi
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Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin 36 aylık promosyon ihalesinin, en yüksek 48 bin liralık teklif yetersiz görülerek iptal edildiğini açıkladı. Yeni ihalede şeffaf ve rekabetçi teklif çağrısı yaptı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelini kapsayan 36 aylık banka maaş promosyon ihalesinde en yüksek 48 bin lira olan teklifin yetersiz bulunması nedeniyle ihalenin iptal edildiğini açıkladı. Gök, yeni ihalede çalışanların beklentilerine uygun, şeffaf ve rekabetçi teklifler sunulması çağrısı yaptı.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Timur Gök, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelini kapsayan 36 ay süreli banka maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifin 48 bin lira olduğunu, teklifin çalışanların beklentileri ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yetersiz bulunması üzerine ihalenin iptal edildiğini açıkladı.

Gök, "48 bin TL'lik teklif, 36 aylık bir dönem için çalışanların emeği, alın teri ve bankacılık hizmetleri karşılığında elde edilen ekonomik değer dikkate alındığında kabul edilebilir bir seviyede değildir" dedi.

Kamu çalışanlarının düzenli maaş ödemelerinin bankalar açısından önemli bir müşteri potansiyeli oluşturduğunu belirten Gök, farklı kamu kurumlarında yapılan promosyon ihalelerindeki rakamların da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanlarının çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve dezavantajlı gruplara yönelik önemli hizmetler yürüttüğünü ifade eden Gök, yeni ihalede bankalardan çalışanların emeğine ve ekonomik koşullara uygun teklifler beklediklerini belirtti. Gök, yeni ihale sürecinin şeffaf ve rekabetçi yürütülmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA
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