Yüzde 76 engeli olmasına ekmek parasını kazanmak için eksi 17 derecede simit satıyor

Eskişehir hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü kentte, yüzde 76 engeli bulunan bir vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte açtığı simit tezgahında geçimini sağlamaya çalışıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kentte hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 ila 17 derecelere kadar geriledi. Bu durum, yüzde 76 engelli olduğunu belirten Abdülkadir Erşahinli'yi ise olumsuz etkiledi. Zorlu kış şartlarına rağmen haftanın beş günü pazar tezgahı açarak yaşam mücadelesi vermeye çalışan Erşahinli, her gün sabah 04.30'da kalktığını ve 06.30'dan akşam 18.00'e kadar mesai yaptığını ifade etti. Ayak düşmesi ve kısmi felç gibi sağlık sorunlarına rağmen hem geçimini sağlamak hem de vatandaşa hizmet etmek için çalıştığını dile getiren Erşahinli, ısınmak için teneke içinde ateş yakmaktan başka bir imkanı olmadığını söyleyerek, dondurucu soğuklar nedeniyle yetkililerden çalışmalarını sürdürebileceği kapalı bir alan talep ediyor.

"Yüzde 76 engelli bir birey olarak bu şartlarda çalışmak hayatımızı gerçekten çok zorlaştırıyor"

Yüzde 76 engelliyle zor şartlar altında çalıştığını anlatan Abdülkadir Erşahinli, "Malum, bu sene hava oldukça soğuk; sıcaklıklar şu an eksi 17 derecelere kadar düşmüş durumda. Biz de bu dondurucu soğukta açık alanda çalışıyoruz. yüzde 76 engelli bir birey olarak bu şartlarda çalışmak hayatımızı gerçekten çok zorlaştırıyor. Ancak hem vatandaşımıza hizmet etmek hem de kendi geçimimizi sağlamak için bu zorluklara göğüs geriyoruz. Çalışma tempomuz oldukça yoğun; sabah saat 04.30'da kalkıyorum, 06.30'da tezgahımızı açıyoruz ve akşam saat 18.00'e kadar kesintisiz devam ediyoruz. En büyük sıkıntımız ısınmak; elimizde sadece ufak bir teneke var, onun içinde ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz. Ateş sönünce çaremiz kalmıyor. Başka bir ısınma imkanımız olmadığı için yetkililerden neticede kapalı, korunaklı bir alan talep ediyoruz. Ayak düşmesi ve kısmi felç gibi ciddi sağlık sorunlarım olduğu için bu soğuklar engelimi daha da zor bir hale getiriyor. Tüm bu imkansızlıklara rağmen ekmeğimizin peşinde koşturmaya devam ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR