Ehramın zarafeti ve Anadolu'nun zenginliği New York'a taşındı

Kuzeydoğu Anadolu'nun kadim el sanatı ehram dokuması, New York Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisinde modern tasarımlarla dünyaya tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında hazırlanan "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" sergisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi, zanaat ve kültür birikimini modern tasarım anlayışıyla bir araya getiren sergide, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonuyla Bayburt ve Erzurum'un coğrafi işaret tescilli ürünü "ehram dokuması" uluslararası alanda tanıtıldı. Yöresel kimliğin güçlü bir simgesi olan ehramdan tasarlanan kıyafetler, ev tekstili, dekorasyon ve aksesuar ürünleri dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerin beğenisine sunuldu.

Sergide; 40'a yakın geleneksel kumaş, el yapımı kilimler, telkari ve kazaziye takılar, çini örnekleri, ceviz sandıklar ve el dövmesi bakır kaplar gibi Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan çok sayıda eser yer aldı. Ziyaretçiler, "Döngü", "Süreklilik", "Dayanışma" ve "Ustalık" temalarıyla kurgulanan dört ayrı kapıdan geçerek Anadolu'nun üretim kültürünün geçmişten bugüne uzanan hikayesine tanıklık etti.

Geleneksel tezgahlarda dokunan ve bölgenin en önemli kültürel değerlerinden biri olan ehram dokumasının modern tasarımlarla uluslararası alanda tanıtılması, bölgenin kültürel ve turistik potansiyeline yeni bir ivme kazandırması açısından büyük önem taşıyor.

"Anadoludakiler" sergisi, Türk el sanatlarını, yerel dokuma tekniklerini ve sembolik anlamlarını dünyaya tanıtarak Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası platformda görünürlüğüne güçlü bir katkı sağladı. - ERZURUM