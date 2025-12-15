Haberler

Giresun'da Eğribel Kayak Merkezi faaliyete başladı

Giresun'da Eğribel Kayak Merkezi faaliyete başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da bulunan Eğribel Kayak Merkezi, iç bölgelerin turizm potansiyelini artırmak amacıyla açıldı. Ulaşım kolaylığı ve düşük maliyet avantajıyla dikkat çeken tesis, Türkiye'de içinden karayolu geçen tek kayak merkezi olma özelliğine sahip.

Giresun'un iç bölgelerindeki turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla 2 bin 200 metrede bulunan Eğribel Kayak Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayarak faaliyete başladı. Türkiye'de içinden karayolu geçen tek kayak merkezi olma özelliğine sahip tesis, ulaşım kolaylığı ve düşük maliyet avantajıyla dikkat çekiyor.

Dereli-Şebinkarahisar karayolu üzerinde bulunan kayak merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu yetkililerinden tam not aldı. Yıllardır Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası için sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine rotanın çevrildiği Eğribel Tüneli mevkii, uzmanlarca incelendi. Yapılan teknik analizlerde bölgenin kar kalitesi, rüzgar durumu ve coğrafi yapısının kış sporlarına son derece elverişli olduğu raporlandı.

Tesisin en ayırt edici özelliği ise lojistik avantajı oldu. Uzmanlar, merkezin içinden karayolu geçmesi nedeniyle teleferik yatırımına ihtiyaç duyulmadığını, bu durumun maliyetleri düşürdüğünü ve ulaşımı kolaylaştırarak bölgeyi macera tutkunları için bir cazibe merkezi haline getireceğini belirtti.

Tesisin açılışıyla birlikte sportif faaliyetler de hız kazandı. Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, 15 sporcu ve teknik heyetle birlikte toplam 30 kişilik bir ekiple Giresun'a geldi. Kafile, bir hafta sürecek kamp programı için Eğribel'de çalışmalara başladı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
title