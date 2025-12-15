Giresun'da Eğribel Kayak Merkezi faaliyete başladı

Giresun'un iç bölgelerindeki turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla 2 bin 200 metrede bulunan Eğribel Kayak Merkezi, ilk misafirlerini ağırlayarak faaliyete başladı. Türkiye'de içinden karayolu geçen tek kayak merkezi olma özelliğine sahip tesis, ulaşım kolaylığı ve düşük maliyet avantajıyla dikkat çekiyor.

Dereli-Şebinkarahisar karayolu üzerinde bulunan kayak merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu yetkililerinden tam not aldı. Yıllardır Dereli ilçesine bağlı Bektaş Yaylası için sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine rotanın çevrildiği Eğribel Tüneli mevkii, uzmanlarca incelendi. Yapılan teknik analizlerde bölgenin kar kalitesi, rüzgar durumu ve coğrafi yapısının kış sporlarına son derece elverişli olduğu raporlandı.

Tesisin en ayırt edici özelliği ise lojistik avantajı oldu. Uzmanlar, merkezin içinden karayolu geçmesi nedeniyle teleferik yatırımına ihtiyaç duyulmadığını, bu durumun maliyetleri düşürdüğünü ve ulaşımı kolaylaştırarak bölgeyi macera tutkunları için bir cazibe merkezi haline getireceğini belirtti.

Tesisin açılışıyla birlikte sportif faaliyetler de hız kazandı. Erzincan Kayaklı Koşu Takımı, 15 sporcu ve teknik heyetle birlikte toplam 30 kişilik bir ekiple Giresun'a geldi. Kafile, bir hafta sürecek kamp programı için Eğribel'de çalışmalara başladı. - GİRESUN